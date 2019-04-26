Гордон рассказал, как Путин будет обволакивать Зеленского

26.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Избранному президенту Украины следует иметь в виду, что российский лидер Владимир Путин одновременно жесток, хитер и коварно обаятелен.

Поэтому Владимиру Зеленскому следует быть настороже и не идти даже на малейшие уступки Кремлю ни по крымскому вопросу, ни по Донбассу.

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Такое ценное экспертное мнение в эфире телеканала «112 Украина» высказал киевский телепропагандист Дмитрий Гордон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

При этом Гордон уверенно изложил способы, которыми Путин станет «обволакивать» Зеленского.

«Почему они хотели Зеленского? Они думают, что он слабый. Я-то знаю, что он не слабый, он цепкий, он непростой парень. Путину советовали две вещи: первая – сначала не реагировать вообще, а вторая – «Владимир Александрович…».

Путин обволакивает, он мастер завоевать доверие, он мастер навести мосты. Он бы его где-то встретил, сказал бы: «Владимир Александрович, да я же ваш поклонник, да я же все программы «Квартала», давайте сядем за стол, нормально поговорим».

Я думаю, такие попытки будут. Владимир Зеленский должен понимать, что ни в коем случае нельзя пойти на уступки. Все равно Донбасс и Крым не отдадут без того, что что-то произойдет с Путиным, никакого другого варианта нет, что-то должно произойти с Россией или с Путиным, или он уйти должен. Иного варианта решения вопроса Крыма и Донбасса не существует, мир не вынудит Россию вернуть Крым и Донбасс, Россия самостоятельно не отдаст – для Путина это политическое самоубийство.

И, третий вариант, украинская армия не пойдет туда. Что мы, своих пацанов положим? В Крыму уже ядерное оружие стоит. Поэтому, что бы кто кому не говорил, Крым и Донбасс не отдадут до тех пор, пока с Россией или с Путиным что-то не произойдет», – считает он.

При этом, вопреки собственным словам, Гордон тут же допустил, что президент России якобы может «отдать» Украине территории республик Донбасса в том случае, если Киев официально признает Крым российской территорией.

«Путин может сесть с Зеленским за стол даже в будапештском формате, как Владимир Александрович хочет это сделать, и может сказать: «Господа, вы же видите, что все в тупике. Забирайте Донбасс, мы же не против, только федерализация, русский язык, наши кадры, но признайте Крым территорией России, а Донбасс ваш, берите. Донбасс – ваш, Крым – наш, снимите санкции, и живем дружно». Вот его конечная цель. Они вывезли с Донбасса уже все, что только могли, Донбасс – пустой орех», – убеждает телезрителей украинский пропагандист.