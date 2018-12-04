04.12.2018, Москва, Максим Карпенко
 
Криминал, Общество, Политика, Цензура
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Госдума утвердила закон Яровой

Госдума в третьем чтении приняла законопроект, позволяющий блокировать опасные для детей интернет-сообщества, информация в которых может склонить их к правонарушениям.

Его автором является депутат Госдумы Ирина Яровая, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, информация, подвергающая жизнь детей и других людей опасности, которая может негативно повлиять на их поведение, будет блокироваться в сети Интернет.

“Сегодня мы даем правоохранителю дополнительный инструмент для профилактических мер по упреждению преступлений, связанных именно с вовлечением в заведомо противоправные действия, опасные для жизни и здоровья детей, а также для жизни и здоровья окружающих. Появляется новая, дополнительная процедура, которая позволяет
оперативно блокировать контент, опасный для жизни и здоровья детей,
связанный с вовлечением в такие известные преступные сообщества как “колумбайн”, “АУЕ” и другие», – заявила Яровая.

Ранее сообщалось, что студент Керченского политехнического колледжа, устроивший кровавую бойню в октябре этого года, Владислав Росляков состоял  в закрытом сообществе «Колумбайн», посвященном убийствам.

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