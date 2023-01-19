Иерархи играют с Зеленским в бирюльки, когда Церковь уходит из рук

«Император играет на скрипке – государство уходит из рук» – так поется в одной из песен Александра Городницкого. Если ее перефразировать по отношению к ситуации вокруг УПЦ, то получится то, что в заголовке.

Новый факт такого заигрывания в бирюльки с негодяями, как с детьми неразумными, и унижения перед ярыми врагами Церкви – заявление отдела внешнецерковных сношений (ОВЦС) УПЦ по поводу намерения постоянного представителя РФ в ООН Василия Небензи поднять в международном сообществе вопрос о гонениях на православных.

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Выступление полпреда состоялось 17 января, и в нем прозвучали боль и беспокойство России и Матери-Церкви по поводу откровенного террора, развязанного украинской хунтой против канонического православия.

Однако вот каким коммюнике разродился вышеупомянутый отдел, о коем давно ведомо, что среди его сотрудников имеются скрытые раскольники:

«…Украинская Православная Церковь на данный момент не обращалась ни к одному государству с просьбой о содействии в защите своих прав, а тем более к государству, совершившему вероломное вооруженное нападение на нашу страну… Обеспокоены тем, что вопросы об Украинской Православной Церкви поднимают структуры, не имеющие к нам никакого отношения…»

Кроме того, в ОВЦС также подчеркнули, что Синодальные учреждения УПЦ «систематически проводят деятельность, направленную на защиту прав и свобод верующих и религиозных организаций УПЦ, как на национальном, так и на международном уровнях».

Ну насчет вероломства – это еще большой вопрос, кто ломает веру: Россия, начавшая СВО с целью денацификации и освобождения Церкви от нацистских гонений, или некоторые представители архиерейства и священства УПЦ, вносящие своим поведением большое смущение в ряды паствы.

А насчет самостоятельной защиты на всех уровнях – мы уже не первый день и даже не первый год наблюдаем эту самую аморфную «защиту». При которой власти совершенно беззаконно арестовывают и «шьют» дичайшие уголовные дела священнослужителям, не предавшим Христа (митрополит Ионафан, архимандрит Захарий, митрополит Арсений и другие), лишают гражданства десятки священнослужителей, накладывают «санкции» и так далее.

Сатанинская банда Зеленского завертела маховик репрессий с такой силой, что вскорости УПЦ может лишиться не только Лавр, но и большинства своих храмов.

И никакие панегирики, подобные тем, что митрополит Павел озвучивал в своих нижайших прошениях Зеленскому, его подручному Ткаченко и прочим врагам, их не остановили. Самого владыку Павла подвергли «санкциям», отобрали Успенский и Трапезный храмы, а теперь в спешном порядке готовят драконовский указ об отторжении всей святыни.

Давно крышуемые властями ПЦУшники захватывают храмы, издеваются над священниками и паствой, избивают их и даже убивают, глумятся над святынями и кощунствуют. В ответ же следуют лишь расшаркивания перед зеленковской камарильей с кучами комплиментов и нижайшими просьбами милостивно посодействовать в наведении порядка. Над чем та откровенно смеется, и в этом нет ничего удивительного. Ведь у нее совсем другие цели, задачи и ценности.

В общем, понятно, что своим мессиджем ОВСЦ в очередной раз недвусмысленно подчеркнул, что все связи с РПЦ разорваны, и русская Матерь -Церковь, беспокойство которой в ООН хотел выразить Небензя, никакого отношения к УПЦ не имеет.

Об этом и о и других прискорбных фактах, касающихся ситуации вокруг УПЦ, мы говорим сегодня с уже знакомыми нам русскими прихожанами киевских храмов Олегом, Николаем и Ниной. Во многом их мнения совпадают, есть различия лишь в оценке действий священноначалия и священников.

ПолитНавигатор: В УПЦ в очередной раз продемонстрировали, что РПЦ для них – не Церковь-Мать. Но спасет ли отступничество это их от гонений, вплоть до полного запрета? Как заявил в ООН Небензя, «Украина сейчас находится буквально в шаге от братоубийственной внутренней религиозной катастрофы». Все верно. В Верховной раде уже практически на мази утверждение запретных законопроектов.

Олег:

Так и есть. Бандиты Зеленского решительно настроены довести дело до конца и выполнить задачу, поставленную перед ними американскими шефами. Коломойский подонок Ткаченко, так называемый министр культуры, чётко определил срок, в который он намерен отобрать всю Киево-Печерскую лавру, и Нижнюю, и Верхнюю. Это начало февраля. И добавил, что к быстро постарается «разобраться» и с Лаврой Почаевской, которую другие подонки, из Тернопольского облсовета, уже давно требуют отдать ПЦУ. Они зацепились за тему разрывов договоров аренды, зная, что именно в аренде у УПЦ находится много храмов – либо здания, либо земля под ними. Сложнее может быть со Святогорской – она в введении не минкульта, а местного коммунхоза. Но для рейдеров вряд ли это может стать препятствием.

ПолитНавигатор:

С другой стороны, нарастает волна внутреннего раскола. Так всегда происходит, когда священноначалие своей нерешительностью или двойственностью смущает паству. Затаившаяся «пятая колонна» скрытых отступников все более нагло заявляет о себе.

Недавно появилось открытое письмо нескольких попов, требующих от Блаженнейшего Онуфрия и епископата изложить им, ну прямо как на полиграфе, как они относятся к РПЦ, что про нее думают, и так далее. Письмо абсолютно хамское, но вместе с тем, свидетельствующее о том, что руководству УПЦ давно надо было четко объявить свою позицию: идет ли оно на полный раскол или остается со святой Церковью.

Прекращает ли облизывать поганую власть или готово служить ей. Именно это слабое звено в действиях иерархов христопродавцы и нашли. И теперь бьют по нему. Причем призывают подписываться всех единомышленников.

Олег: Знаю об этом письме. И даже знаю того попа, который его организовал. Несколько лет назад он устраивал у себя в храме молебны по просьбам российского посольства. Бывал на посольских вечерах и мероприятиях Русского культурного центра. В его трапезной вручались награды за сотрудничество с Россией. А теперь перекрасился. Такие они все – раскольники и предатели Церкви.

Нина: Увы, но тут добавился еще и Усик. Тот самый «милый мальчик», который казался замечательным духовным чадом Блаженнейшего Онуфрия. А теперь это «чадо» заявляет, что оно-де пока милостивно остается верным УПЦ, однако имеет весьма сурьёзные претензии к ней, понимаешь ли! А именно: «церковь должна очиститься от негодяев, которые приехали работать по наставлению врага».

Олег: Да этот «назидатель» просто болящий! Видно ж по нему, по его глазам, слышно по ненависти в голосе … Я не хочу его осуждать или осмеивать. Но это же ведь абсолютный «дубовый тэйбл» во всем, что касается церковного знания! Единственное, что непонятно – почему он так часто возникал рядом с Блаженнейшим. Ведь именно благодаря их совместным публичным появлениям многие стали считать этого, простите, кретина чуть ли не воином Христовым, приближенным к предстоятелю.

Николай: Все это очень печально, но все же давайте попробуем не быть поспешными и слишком строгими к священноначалию. Мы же знаем, какой колоссальный груз ответственности оно несет. Вот 8 января митрополит Павел сказал в том смысле, что не может призывать народ к противостоянию, потому что это очень большой риск для людей…

Олег: Может, и так, но часто создается впечатление, что некоторые иерархи думают прежде всего о себе, а не о народе. Конечно, сейчас такой призыв может означать и массовые жертвы среди верующих – зеленские подонки наверняка могут начать стрельбу по мирным крестоходцам, – и жуткие репрессии против тех, кто ударит в набат.

Только где же эти иерархи раньше были – они что, не понимали, к чему сатанисты зеленковского дело ведут?.. Знаете, как говорил отец Дмитрий Смирнов, среди архиереев бывают разные люди, но дураков среди них нет. Взяли хотя бы пример с униатов, которые сразу после начала Майдана-2104 отказались поминать Януковича и фактически прокляли его.

ПолитНавигатор: И чего же нам ждать в дальнейшем?

Нина: Господь наш Иисус Христос сказал: «Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мф 16:18). Думаю, если даже имущество Церкви и ее святыни перейдут к преступному государству и, через него, богоотступникам из ПЦУ, УГКЦ и прочим, наша Святая Церковь, даже уйдя в катакомбы со своими немногими верными, в итоге, по слову Божию, победит антихристовых слуг. А вот из недостойных рук она уйдет.