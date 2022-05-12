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Новости Украины

Сбежавший из некогда родной страны и объявленный в уголовный розыск иноагент Александр Невзоров* заявил, что у России нет «никакого будущего».

Опорочивший честь России журналист Александр Невзоров* продолжает очернять страну из-за рубежа. На этот раз во время программы «Невзоровские среды», гостем которой стал Марк Фейгин*, он заявил, что у страны нет будущего.

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Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.

«Я боюсь, что у России нет будущего, нет будущего никакого», — заявил Невзоров*.

На этом журналист не остановился и продолжил восхищаться действиями неонацистского батальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещён в России), солдаты которого на протяжении 8 последних лет убивали мирных жителей Донбасса.

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.

«Один «Азов» отправил в нокаут тысячи российских солдат. Эти держатся колоссальное количество времени против 10-кратно превосходящего по численности противника, держаться героически, немыслимо», — восхитился сбежавший иноагент.

Очередное заявление о «героизме» неонацистов вызывает все больше вопросов к журналисту, поскольку совсем недавно боевики, взятые в блокаду на заводе Азовсталь в Мариуполе, предлагали обменять гражданских лиц на продукты питания и медикаменты. По информации СМИ , условия «сделки таковы»: 15 заложников на тонну продуктов и лекарств. Видимо, эти действия Невзоров* и счел истинным «героизмом».

В заключение он добавил, что судьба России на этом фоне выглядит трагично.

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.

«То есть с судьбой войны все понятно, тут даже можно особо не обсуждать, понятно, что судьба России под этими микроскопами интернета видится очень и очень трагично», — добавил журналист.

Невзоров*, по всей видимости, рассчитывает, что Россия столкнется с трудностями при проведении специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины, что вызывает у журналиста лишь радость.

Напомним, СМИ сообщали о имевших место тесных связях действующего губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова с Александром Невзоровым*. Последний выступал политическим консультантом Беглова во время предвыборной кампании. Позднее соответствующая информация была удалена из Сети – не исключено, что при давлении Смольного.

*Включен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.