«Иранские БПЛА – это серьезная угроза!» – в Киеве бьют тревогу

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Новости Украины

Сообщения о закупке Россией беспилотников в Иране представляют серьезный повод для беспокойства Украины. Иранские дроны нужны, чтобы украинские ПВО расстреляли все ракеты, после чего в ход пойдёт боевая авиация.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-боевик «Автомайдана», волонтер ВСУ Юрий Касьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Иранцы на голову выше турков в беспилотной авиации в разнообразных самолётах-коптерах, наблюдателях, разведчиках и ударных разных системах, которые применяются в конфликтах на Ближнем Востоке. «Шахид-29» – неплохой аппарат, который схож с «Байрактаром». Тут вопрос несколько в другом – не то, что их Россия покупает, а в том, что Россия хочет купить их очень много. По разным оценкам, разных наблюдателей, сейчас в самом Иране от 50 до 200 таких беспилотников, а было заявлено, где-то в СМИ просочилось, что до 2-х тысяч штук было заказано закупить. Тем более, уже некоторое количество в Россию было передано. Туда прилетают иранские транспортники, что-то привозят, что-то морем идёт. Уже было официально признано, что туда пришли и тренажёры для подготовки экипажей», – объяснил киевский деятель.

По его словам, поставки из Ирана грозят ВСУ катастрофическими последствиями.

«И вот когда будет так много беспилотников в небе над Украиной, то это может привести к тому, что противник завоюет превосходство в воздухе. Нам придётся сбивать эти беспилотники, а у нас не такой большой запас ракет, надо уже думать об укреплении ПВО. Потому что когда у нас закончатся ракеты, то вслед за беспилотниками пойдёт вход ударная авиация», – предостерёг Касьянов.