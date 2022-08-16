«Иранские БПЛА – это серьезная угроза!» – в Киеве бьют тревогу

16.08.2022  09:56 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
Просмотров: 1468
 
Авиация, Война, Вооруженные силы, Дзен, Иран, Россия, Украина
Новости Украины

Сообщения о закупке Россией беспилотников в Иране представляют серьезный повод для беспокойства Украины. Иранские дроны нужны, чтобы украинские ПВО расстреляли все ракеты, после чего в ход пойдёт боевая авиация.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-боевик «Автомайдана», волонтер ВСУ Юрий Касьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Сообщения о закупке Россией беспилотников в Иране представляют серьезный повод для беспокойства Украины. Иранские...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Иранцы на голову выше турков в беспилотной авиации в разнообразных самолётах-коптерах, наблюдателях, разведчиках и ударных разных системах, которые применяются в конфликтах на Ближнем Востоке.

«Шахид-29» – неплохой аппарат, который схож с «Байрактаром».

Тут вопрос несколько в другом – не то, что их Россия покупает, а в том, что Россия хочет купить их очень много.

По разным оценкам, разных наблюдателей, сейчас в самом Иране от 50 до 200 таких беспилотников, а было заявлено, где-то в СМИ просочилось, что до 2-х тысяч штук было заказано закупить. Тем более, уже некоторое количество в Россию было передано. Туда прилетают иранские транспортники, что-то привозят, что-то морем идёт. Уже было официально признано, что туда пришли и тренажёры для подготовки экипажей», – объяснил киевский деятель.

По его словам, поставки из Ирана грозят ВСУ катастрофическими последствиями.

«И вот когда будет так много беспилотников в небе над Украиной, то это может привести к тому, что противник завоюет превосходство в воздухе. Нам придётся сбивать эти беспилотники, а у нас не такой большой запас ракет, надо уже думать об укреплении ПВО. Потому что когда у нас закончатся ракеты, то вслед за беспилотниками пойдёт вход ударная авиация», – предостерёг Касьянов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть