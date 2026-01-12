Иудушка Казарин: Дотянуть бы до заморозки без коллапса и обрушения обороны
В украинской армии начинают осознавать, что их заставляют воевать без конца.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в антироссийском пропагандистском издании «Украинская правда» пишет бывший крымчанин, журналист Павел Казарин, переметнувшийся на сторону бандеровцев и ныне числящийся в ВСУ.
«Президент намекал нам на сроки службы, обещал предсказуемость и ротацию. Третью годовщину вторжения насытили ожиданиями. Как потом оказалось – пустыми. Фрустрация военнослужащих аукнулась появлением термина «ухилянт» и ростом самовольных оставлений части. Стало понятно, что мы бежим бессрочно», – указал Казарин (сам, впрочем, не гниющий в окопах на «передке», а регулярно раздающий интервью в теплых киевских студиях).
Он пишет, мол, у него возникает ощущение, что «последние четыре года выпало участвовать в реалити-шоу на выживание», которое в конце каждого сезона продлевают на год.
«Когда наваливается соблазн разочароваться во всем – я думаю ровно об этом. О том, что остальные могли не выстоять. Что наше сопротивление – это повод для гордости, а не для уныния. Мне, конечно, очень хотелось бы, чтобы соотношение граждан и обывателей у нас было иным – но для наших европейских соседей оно и сейчас может быть примером для подражания», – хорохорится автор.
Впрочем, за этим пафосом явно читается разочарование.
«Правда все эти рассуждения будут иметь смысл, если мы выстоим. Если дотянем до заморозки – без коллапса на фронте и обрушения обороны. А потому к концу четвертого года все чаще ловишь себя на том, что война делает из тебя фаталиста. Ты знаешь, что президент продолжит говорить с нацией о мире, а не о войне. Что политики продолжат жить переизбранием, а не фронтом. Что ухилянты придут на выборы, а не в военкоматы. Что тыл до последнего будет стараться не смотреть наверх.
Мой следующий чекпоинт – это четвертая годовщина мобилизации. До нее осталось бежать шесть недель. Наше участие в сериале продлили на пятый сезон», – горестно резюмирует предатель Крыма.
