Из Израиля подстрекают ВСУ начать подготовку к вторжению в Белоруссию

Украина уже сейчас должна вести информационную обработку населения Белоруссии, убеждая его поддержать вторжение украинской армии.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил офицер ЦАХАЛ в отставке Григорий Тамар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Видимо, это то, что произойдёт в такой ситуации, у вас не будет выхода.

И тут вашим общественным деятелям, политикам, пропагандистам, всем людям, которые ведут такое понятие, как информационная война, тут будет очень важно выстроить какую-то информационную линию по отношению к белорусскому народу. Чтобы донести до его сознания, что это не война против белорусского народа, а война против диктатуры, которая угнетает белорусский народ, что вы, таким образом, на ваших штыках принесёте туда свободу и демократию. А это то, что произойдёт», – сказал Тамар.