Из Израиля подстрекают ВСУ начать подготовку к вторжению в Белоруссию

Вадим Москаленко.  
07.01.2023 23:29
  (Мск) , Киев
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Белоруссия, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Украина


Украина уже сейчас должна вести информационную обработку населения Белоруссии, убеждая его поддержать вторжение украинской армии.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил офицер ЦАХАЛ в отставке Григорий Тамар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина уже сейчас должна вести информационную обработку населения Белоруссии, убеждая его поддержать вторжение украинской...

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«Если Лукашенко окончательно прогнётся перед Путиным, это будет означать, что Вооруженные силы Украины будут вынуждены вести боевые действия на территории Беларуси?» – спросил ведущий.

«Видимо, это то, что произойдёт в такой ситуации, у вас не будет выхода.

И тут вашим общественным деятелям, политикам, пропагандистам, всем людям, которые ведут такое понятие, как информационная война, тут будет очень важно выстроить какую-то информационную линию по отношению к белорусскому народу. Чтобы донести до его сознания, что это не война против белорусского народа, а война против диктатуры, которая угнетает белорусский народ, что вы, таким образом, на ваших штыках принесёте туда свободу и демократию. А это то, что произойдёт», – сказал Тамар.

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