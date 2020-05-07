Из Москвы на парад Победы в Минск будут пробираться лесами

07.05.2020, Москва, Олег Кравцов

Столица Белоруссии готовится стать центром празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Об этом пишет российская деловая газета «Коммерсант», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отмечается, что президент Белоруссии Александр Лукашенко публично пригласил своих коллег из других стран приехать в Минск, но оговорился, что даже если в связи с пандемией они и не откликнутся, в любом случае на параде будет «достаточно обычных людей со всех республик».

Издание указывает, что нет подтверждений и того, что на празднование 9 Мая приедут члены парламента РФ, хотя в прошлое воскресенье Лукашенко заявил, что «отдельные российские депутаты и сенаторы также изъявили желание посетить парад в Минске».

Собеседник газеты в Госдуме утверждает, что не слышал о каких-либо официальных поездках в Белоруссию на 9 Мая и считает, что речь может идти лишь о частных визитах.

Кроме того, издание подчеркивает, что в настоящее время попасть в Минск теоретически возможно лишь на арендованном самолете или же при переходе границы пешком. Последний вариант сейчас рассматривает московский политтехнолог Константин Долгов, ранее известный как один из лидеров харьковского «Антимайдана» и представитель МИД ДНР.

«Знакомые из Смоленской области могут провести нас на территорию Белоруссии через лес. А там нас уже встретят и отвезут в Минск», – сказал Долгов «Коммерсанту».

В свою очередь прозападный белорусский обозреватель Артем Шрайбман считает, что проведение парада Победы в Минске даже без высокопоставленных зарубежных гостей Лукашенко обернет в свою пользу.

«Возможно, если на парад не приедет никто, это будет имиджевой потерей. Но в этом случае Лукашенко тут же сможет трактовать все в свою пользу — мол, для Беларуси память о победе остается священной, а для всех остальных, выходит, уже нет», — отметил Шрайбман в беседе с изданием.

Напомним, что в Европе только Белоруссия и Швеция отказались вводить тотальный карантин из-за объявленной ВОЗ пандемии COVID-19.