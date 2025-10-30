«Из-за дефицита газа люди замерзают»: на Украине затягивают начало отопительного сезона
На Украине никто не хочет брать на себя ответственность за начало отопительного сезона.
Об этом в эфире львовского канала «Первый Западный» заявил директор Ассоциации «Энергоэффективные города Украины» Святослав Павлюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Гость эфира отметил, что отопительный сезон должен начинаться после того, как местные теплокомунэнерго получают от регулятора разрешение на необходимые для этого объемы газа, который должен быть у государства. При этом на местах должны быть деньги на оплату газа.
«На данный момент, будем перед собой честными, есть дефицит газа в целом в системе. Мы заходим в зиму с спланированным дефицитом», – подчеркнул эксперт.
По его словам, собственная добыча генерировала для Украины порядка миллиарда кубометров газа.
«А сейчас эта добыча очень сильно просела. Неоднократно об этом «Нафтогаз» говорил, что у нас повреждено, до 60% е сократилась добыча собственного газа. Юлия Свириденко, премьер-министр Украины, вообще заявила, что собственного производства добычи газа фактически не существует в Украине, по крайней мере, временно, в связи с ударами России по добывающим предприятиях.
У нас Полтавская и Харьковская области – это преимущественно где-то около 80% производства собственного газа. И туда пришелся крупнейший удар. У нас есть добыча газа в Черниговской области, у нас на западе есть, не все так плохо, но нам этого объема не хватает. Именно поэтому никто не хочет на себя брать ответственность, потому что все понимают, что люди мерзнут. И им сказать честно будет неудобно. И все пытаются затянуть этот отопительный сезон максимально, чтобы протянуть на газе, который у нас есть», – объясняет Павлюк.
