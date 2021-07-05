Известный израильтянин обвинил свое правительство в потакании польским и украинским нацистам

05.07.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Израильское правительство своей беспринципностью в вопросах внешней политики само стимулирует антисемитские предрассудки и стереотипы в отношении евреев.

Об этом в эфире YouTube-канала «Iton.tv» заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Отношение Польши к евреям, последние событие – обменялись нотами наши дипломатические ведомства, израильское и польское, по поводу закона, принятого в Польше, об отказе евреям в репарации собственности, которая принадлежала евреям до войны.

Сегодня произошёл вопиющий случай и, как мне кажется, ЕС должен был на это отреагировать. Группа молодых людей привезла к посольству Израиля в Варшаве грузовик с битыми кирпичами, сгрузили около посольства и поставили табличку – это то, что осталось от вашей собственности», – рассказал ведущий.

«Хамство, в высшей мере. Почему ЕС не реагирует на эти вещи? Только Израиль должен на это реагировать?» – спросил журналист.

«Когда поляки относятся по-хамски к России, они реагируют? – прокомментировал Кедми. – Почему по Израилю они должны реагировать? Что посеешь, то и пожнёшь. Вы воспитали этих хамов, так чему вы так удивляетесь».

«Когда поляки вели себя по-хамски с памятью погибших в Савидоре (Центральный железнодорожный вокзал, Тель-Авив – ред.), Израиль, что-то сказал? Мы что-то сделали, чтобы отстоять память погибших и не дать этим подонкам надругаться над ней? Нет. Мы пытались договариваться.

Когда завопили? Когда речь пошла о деньгах. Вы что, хотите подтвердить все антисемитские сказки, что только когда о деньгах идёт речь, евреи возникают? А память погибших вас не интересует, и вы можете торговать? – пристыдил соотечественников Кедми. – Из-за денег мы возмутились, а за оскорбление памяти и оскорбление тех, кто там воевал – это нас не волнует. Так чего ж вы требуете?».

«Почему сейчас, несмотря на все эти выступления, хотят пригласить президента Украины, государства, где больше всего почитают нацистов? Где бывшие нацисты, убийцы нашего народа – национальные герои. Его приглашают», – привёл другой пример израильский эксперт.