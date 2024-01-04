Известный в СССР композитор-русофоб продался российскому банку

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

ВТБ использовал известный вальс молдавского композитора Евгения Доги из советского фильма «Мой ласковый и нежный зверь».

Молдаване обратили не это внимание, поскольку Дога последние годы усиленно критикует Россию, СССР и восхваляет Румынию.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Если его музыка используется без его согласия, то он вправе подать в суд на российский банк. Вот будет ждать новостей – мол, судится в праведном гневе. А если с его разрешения и за гонорар – то значит, ненавидящий Россию молдавский композитор не гнушается грязными русскими деньгами», – написала Светлана Деревщикова.

Скорее всего, престарелый композитор взял деньги у российского банка, потому что последнее время он не гнушается никакими заработками.

Если ВТБ наложил знаменитый вальс на романтичную историю любви, то в прошлом году мелодия в исполнении самого маэстро звучала на фоне демонстрации колбас и сосисок мясокомбината «Бессарабия Норд». Примечательно, что предприятие выпускает сорта, популярные в СССР, который так ненавидит композитор.

Участвовал Дога и в политической рекламе мэра Кишинева Иона Чебана. В молдавской прессе писали, что он берет 10 тысяч евро за ролик.

В 2022 году Дога поставил свою подпись под письмом академиков Молдовы к президенту США, генеральному секретарю НАТО и председателю Европейского совета с просьбой содействовать выводу российских войск с территории Приднестровья.

В этом году в интервью румынскому СМИ престарелый композитор заявил, что Советский Союз его «запугал» и он «пережил трагедию», поэтому сейчас воспевает Румынию.