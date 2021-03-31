К концу года Украина полностью обесценится

31.03.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Украину уже начали игнорировать в международных процессах, а с запуском «Северного потока-2» значение страны настолько снизится, что на нее вообще перестанут обращать внимание.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявила юрист Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очевидно, что отказ России общаться с Зеленским и констатирование невозможности такого общения, и позиция Украины говорит о том, что мы уже не в минском процессе. Как бы мы ни симулировали миротворчество, нет никакого минского процесса. Украину обсуждают без Украины. Минский или какой-то иной процесс уже от Украины не зависит.

Я интуитивно чувствую, что ситуация будет более-менее вот такая вот – ни войны, ни мира, горе, смерти, нестабильность до того, как первая молекула газа пойдет по «Северному потоку-2».

Мне кажется, что стороны, которые хотят, чтобы газ пошел по «Северному потоку-2», не заинтересованы в обострении, это Германия и Россия, а стороны, которые хотят, чтобы газ не пошел, хотят обострения, но страшно, ибо все понимают состояние украинской армии, которая далека от тех победных реляций, которые нам говорят на трибунах высокие чиновники.

По словам производителя, «Северный поток» будет запущен в этом году, до конца года. Возможно, именно тогда Украина обесценится до такой степени, что можно уже будет предпринимать какие-то резкие шаги уже не обращая внимания на Украину. Я говорю это с безумной болью, потому что считала транзитный потенциал, особенно по транзиту газа, национальным богатством», – сказала Лукаш.