Подпишись на рассылку
31.03.2021, Киев, Игорь Петров
 
Дзен, Политика, Украина
Просмотров:

К концу года Украина полностью обесценится

Новости Украины

Украину уже начали игнорировать в международных процессах, а с запуском «Северного потока-2» значение страны настолько снизится, что на нее вообще перестанут обращать внимание.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявила юрист Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Очевидно, что отказ России общаться с Зеленским и констатирование невозможности такого общения, и позиция Украины говорит о том, что мы уже не в минском процессе. Как бы мы ни симулировали миротворчество, нет никакого минского процесса. Украину обсуждают без Украины. Минский или какой-то иной процесс уже от Украины не зависит.

Я интуитивно чувствую, что ситуация будет более-менее вот такая вот – ни войны, ни мира, горе, смерти, нестабильность до того, как первая молекула газа пойдет по «Северному потоку-2».

Мне кажется, что стороны, которые хотят, чтобы газ пошел по «Северному потоку-2», не заинтересованы в обострении, это Германия и Россия, а стороны, которые хотят, чтобы газ не пошел, хотят обострения, но страшно, ибо все понимают состояние украинской армии, которая далека от тех победных реляций, которые нам говорят на трибунах высокие чиновники.

По словам производителя, «Северный поток» будет запущен в этом году, до конца года. Возможно, именно тогда Украина обесценится до такой степени, что можно уже будет предпринимать какие-то резкие шаги уже не обращая внимания на Украину. Я говорю это с безумной болью, потому что считала транзитный потенциал, особенно по транзиту газа, национальным богатством», – сказала Лукаш.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть