Как США помогли республикам Донбасса

20.11.2018, Донецк, Александр Гусар

Высокая явка на выборах в республиках Донбасса – реакция людей на заявления посольства США. Зачистки неудобных для власти кандидатов в ДНР не было, а критиковавшийся оппонентами как фейковый «Украинский народный трибунал» будет иметь последствия в будущем.

Об этом бывший кандидат на пост главы ДНР и председательствующий судья «Украинского народного трибунала» Елена Шишкина рассказала в интервью «ПолитНавигатору».

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«П.Н»: Расскажите, пожалуйста, что послужило вашему решению выдвинуть свою кандидатуру на пост главы ДНР? Какими мотивами вы руководствовались?

Елена Шишикина: С 2014 года, с начала военного переворота и с момента прихода фашистской хунты к власти в Киеве, я принимала активное участие в становлении ДНР как независимого государства. После трагической гибели Александра Захарченко 31 августа мною и моими единомышленниками было принято решение баллотироваться на должность главы республики. У многих возникает вопрос, в связи с чем, я, женщина, приняла такое ответственное решение в столь сложный период для государства? По образованию я являюсь юристом, с 2014 года и по настоящий момент продолжаю со своей командой заниматься правозащитной деятельностью. В связи с этим считаю, что мы имеем все необходимые знания и команду профессионалов, чтобы построить ДНР как сильное и мощное государство, поэтому мною было принято решение баллотироваться на пост.

«П.Н»: С какой программой вы шли на выборы?

Елена Шишикина: Программа очень обширная. Начнём с того, опять же, что я юрист, поэтому 90% программы занимала реформа законодательства. Это включает в себя и блоки повышения социальных гарантий, и установления статуса военнослужащих, и шаги в правовом поле к признанию ДНР в международном пространстве, это и внешнеполитический курс и внешняя экономика, поднятие экономики внутри республики, патриотическое воспитание молодёжи, популяризация института семьи, охрана материнства и детства.

«П.Н»: Сейчас в ряде СМИ, особенно украинских, распространено мнение, что все реальные соперники были не допущены к участию в выборах, а вы играли роль технического кандидата. Как вы можете прокомментировать подобное мнение?

Елена Шишикина: Ну, начну с того, что я не техник, а гуманитарий (с учётом моего образования). А если говорить серьёзно, то, столкнувшись с работой ЦИК, могу с уверенностью сказать, что она работала исключительно по букве закона, исключительно в рамках правового поля. Начиная с момента выдвижения меня на пост главы и заканчивая самим избирательным процессом, я и мои доверенные лица посетили более 20-ти избирательных участков, и ни разу ни мной, ни моими доверенными лицами не были выявлены факты фальсификации или нарушения избирательного права ДНР.

Что же касается недопуска неких конкурентов или сильных соперников, то мне об этом ничего не известно, все желающие лица могли в соответствии с законом подать пакет документов, выдвинуться, собрать необходимое количество подписей избирателей и быть зарегистрированным.

«П.Н»: Как вы в целом можете оценить ход предвыборной кампании и в чём, по вашему мнению, причина высокой явки?

Елена Шишикина: Я очень благодарна жителям нашей республики за то, что такой высокой явкой (80.1%) народ Донбасса ещё раз подтвердил, что курс, выбранный в мае 2014 года, – правильный, и мы движемся в правильном направлении. Весь ход предвыборной кампании, предвыборной агитации, конечно же, оставляет очень положительное впечатление, потому что при встрече с избирателями была очень активная обратная связь, я видела активную гражданскую позицию людей. На мой взгляд, это связано с тем, то люди уже устали от войны, от информационных вбросов Украины, которая всячески пыталась сорвать нам проведение законных и легитимных выборов, и как ни странно, в такой высокой явке нам помогли США, потому, что они очень активно реагировали на проведение наших выборов, чем фактически их признали.

«П.Н»: Расскажите о своих дальнейших планах. Чем планируете заниматься? Есть ли предложения от новой власти?

Елена Шишикина: С момента 11 ноября прошло не так-то много времени, сейчас и я, и члены моей команды, скажу честно, отдыхаем, потому что было очень тяжело, предвыборная кампания проводилась очень напряжённо. А планирую я заниматься тем же, чем и занималась: принимать участие в построении Донецкой Народной Республики как правового государства. Что касается предложений от новой власти, то я не жду никаких предложений, но если буду полезна на каком-либо посту, то с радостью приму любое предложение, вольюсь в команду правительства и буду помогать в строительстве государства, однако в любом случае я буду делать то, что я делала.

«П.Н»: Всех интересует, будет ли продолжена работа Трибунала? Его тоже критики называли фикцией и фейком. А многие украинцы его просто издевательски высмеивали, мол, клоунада-имитация без последствий для Киева. Что вы можете ответить таким критикам?

Елена Шишикина: Мне известна реакция Украины на Украинский народный трибунал. Начну с того, что с 2014 года на территории Донбасса идут военные действия, а попросту – война и убийства мирных жителей на нашей территории. В связи с этим общественные деятели и юристы начали сбор и фиксацию доказательств преступлений украинской власти в отношении народа Донбасса.

Весной этого года, на основании документов, собранных общественной комиссией по фиксации преступлений, было проведено слушание двух уголовных дел в отношении членов преступного правительства Украины, и вынесено два приговора в отношении президента, министров, журналистов и так далее. Данные приговоры направлены в международные инстанции, в службу безопасности, конституционный суд Украины. Конечно же, мы уверены, что придёт время, все виновные будут наказаны, и ответят за свои преступления.

Что касается реакции Украины на народный трибунал, то мы действительно следим за СМИ на территории, подконтрольной Украине, они сами вырыли себя яму: своими действиями они популяризировали и привлекли внимание жителей Украины к УНТ, который проводили мы в Донбассе. И если по поводу формы проведения трибунала ещё можно спорить, то факты остаются фактами. Простые жители Украины уже предъявляют претензии властям и говорят о том, что «не важно – суд легитимный или нет», хотя мы действуем полностью в рамках закона, важно то, что факты преступлений подтверждаются.

«П.Н»: На одном из заседаний Трибунала в качестве свидетеля выступал Александр Владимирович Захарченко. Расскажите как он сам лично давал показания?

Елена Шишикина: Для меня большой честью было баллотироваться на должность главы ДНР после таких трагических событий с Александром Владимировичем. Действительно, он принимал участие в УНТ, и я помню, с какой болью он рассказывал о тех преступлениях, о тех тысячах жертв наших детей и стариков, как он порицал преступления украинской власти, о каких зверствах рассказывал, и что прошло лично перед его глазами. Он действительно болел и переживал за всё население, и его основной мыслью, прошедшей «красной нитью» через всю жизнь, было то, что рано или поздно виновные будут наказаны, а народ Донбасса не зря сейчас борется за свою независимость и свободу.