Новости Украины

В ближайшую неделю будут разблокированы российские удобрения, находившиеся в европейских портах после введения санкций из-за начала СВО на Украине. Такие данные обнародовал офис генсека ООН Антониу Гутерреша.

В частности, стало известно, что власти Нидерландов уже одобрили перевозку 20 тысяч тонн удобрений после получения запроса от ООН. Это около одной пятой из всех застрявших в ЕС российских химикатов.

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Разблокировка экспорта российских удобрений была частью зерновой сделки, в рамках подготовки к которой войска РФ ранее осуществили «жест доброй воли» и оставили остров Змеиный недалеко от Одессы. Однако Запад обязательства по удобрениям так и не выполнил, на что указывал Влаимир Путин. Россия же в свою очередь заблокировать выход зерновозов из Одессы больше не смогла – даже когда «зерновой коридор» был применен для подрыва Крымского моста и атаки на Севастополь.

Почему же вдруг удобрения были разблокированы сейчас? По странном стечению обстоятельств это совпало с отходом российских войск из Херсона.

И это не единственное интересное известие в сфере экономики. Так, Лондонская биржа металлов приняла решение не вводить запрет на поставки металлов из России. А Минфин США пообещал не препятствовать Индии закупать российскую нефть без учета решения Запада о «потолке цен».

Подозрения о связи послаблений с уходом из Херсона усилились после того, как выяснилось, что проблемы с обеспечением российской группировки на правом берегу Днепра до последнего момента успешно решались – это доказало стремительное отступление через реку всей 30-тысячной группировки с техникой, о чем отрапоротовало Минобороны.

«Сейчас можно говорить открыто то, что ещё недавно освещать было нельзя: Антоновский мост работал все это время и до последнего дня. По Антоновскому мосту вышли наши последние подразделения, по нему в обоих направлениях все это время передвигалась техника, машины с боеприпасами, живая сила. Эту информацию не афишировали, чтобы не провоцировать ВСУ на удары по мосту. Тем не менее ВСУ об этом знали и именно поэтому наносили удары по мосту практически ежедневно. Кроме того, действовала понтонная переправа, работала баржа и многочисленные катера и лодки… Возможно, вывод наших войск с правого берега был связан с проблемами с обеспечением нашей группировки под Херсоном. Но эти проблемы не были связаны с ограничениями по логистике. Да, проблемы с логистикой были, но они не были критичные», – сообщил экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев.