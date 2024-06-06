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Украинский узурпатор Владимир Зеленский отвернулся от израильских «друзей» и согласился признать палестинское государство, чтобы заработать благосклонность богатого арабского мира.

Об этом на канале «Да это так» заявил политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский пошел на рискованное, с дипломатической и геополитической точки зрения, заявление в Сингапуре о том, что Украина признает Палестинское государство, или идею двух государств. Это в Израиле было принято достаточно неоднозначно, и все-таки большая часть комментаторов и реакции – была негативной», – сказал Карасев.

Однако политолог подчеркнул, что деньги для Зеленского важнее старой «дружбы».

«Но, тем не менее, надо учитывать, что сегодня арабский мир – это деньги. Это нефтедоллары. Там сейчас самая нейтральная площадка. Туда вкладывают деньги. Арабские Эмираты, Дубай, туда стекаются все богачи. Украина, Россия, которые хотят выйти из войны. Деньги Запада. То же самое Катар», – добавил эксперт.