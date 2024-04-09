Харьковчанам лучше уехать, чтобы не стать «живым щитом» – нацист Мосийчук пошёл против нациста Зеленского

09.04.2024 20:20
  (Мск) ,
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Жители Харькова могут стать «живым щитом» между ВСУ и российской армией, поэтому им лучше покинуть город.

Об этом в видеоблоге журналиста Александра Шелеста заявил бывший депутат Верховной рады, участник карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ подразделения «Азов» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Жители Харькова могут стать «живым щитом» между ВСУ и российской армией, поэтому им лучше...

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По словам Мосийчука, удары по Харькову будут только увеличиваться, а украинский Центр противодействия дезинформации, организованный при Совбезе, может использовать пострадавших горожан для пропаганды.

«По моей информации, частота прилетов, – и это информация от нашей разведки, – россияне готовы в 10 раз увеличить темп обстрелов Харькова. По факту это подтверждает то, что The Economist говорит о «серой зоне» и тому подобное… Дорогие друзья, городу не угрожает захват русскими властями по состоянию на сегодня, но городу угрожают массовые артиллерийские и авиационные обстрелы. По всему, все, кто имеют такую возможность, покиньте город, чтобы не быть живым щитом и не быть потом картинкой для пропаганды. Потому что поведение ЦПД (Центр противодействия дезинформации) мне лично непонятно», – заявил Мосийчук.

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