Харькову и Одессе обещают референдум о воссоединении с Россией

22.04.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Воссоединение народа Донбасса и поддержка русскоязычного населения Украины – первостепенная задача России.

Об этом во время общения с журналистами в кулуарах форума «Единство русских: защита прав и свобод» заявил российский политолог Сергей Марков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас абсолютное большинство не только Славянска, Краматорска, Мариуполя проголосуют за воссоединение с Россией, но и в Харькове, Одессе, Николаеве, Запорожье – также на голосовании за воссоединение будет абсолютное, если бы у них была возможность свободно проголосовать. Но у них нет такой возможности. Дать им возможность свободно проголосовать – это наша главная историческая задача», – сказал эксперт.

«А проект антироссийская Украина создан только с целью ликвидировать Россию. Это пистолет, приставленный к нашему сердцу. И мы должны этот пистолет выбить из рук врага и забрать себе», – заявил Марков.