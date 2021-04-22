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22.04.2021, Донецк, Сергей Вредников
 
Дзен, Новороссия, Одесса, Политика, Россия, Украина, Харьков
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Харькову и Одессе обещают референдум о воссоединении с Россией

Новости Украины

Воссоединение народа Донбасса и поддержка русскоязычного населения Украины – первостепенная задача России.

Об этом во время общения с журналистами в кулуарах форума «Единство русских: защита прав и свобод» заявил российский политолог Сергей Марков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас абсолютное большинство не только Славянска, Краматорска, Мариуполя проголосуют за воссоединение с Россией, но и в Харькове, Одессе, Николаеве, Запорожье – также на голосовании за воссоединение будет абсолютное, если бы у них была возможность свободно проголосовать. Но у них нет такой возможности. Дать им возможность свободно проголосовать – это наша главная историческая задача», – сказал эксперт.

«А проект антироссийская Украина создан только с целью ликвидировать Россию. Это пистолет, приставленный к нашему сердцу. И мы должны этот пистолет выбить из рук врага и забрать себе», – заявил Марков.

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