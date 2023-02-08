Херсонщина удачно сбыла прошлогоднюю продукцию и полностью готова к посевной – Сальдо

Сельхозпродукция Херсонской области поставляется в Крым, Ростовскую область, Краснодарский и Ставропольский края. Чтобы нарастить производство продуктовых товаров, в регионе будут развивать потребительскую кооперацию.

Об этом в эфире «Соловьёв LIVE» сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я встречался с лидерами аграрного сектора Генического и Новотроицкого районов, и у меня просто шикарное настроение после того, как я с ними переговорил. Они полностью сохранили всё своё хозяйство, мало того, они готовятся к полевым работам, у них всё для этого есть, а чего нет, может каких-то удобрений или химикатов, всё будет доставлено с территории соседнего Крыма.

В аграрном секторе в общем-то всё на нормально. Крупный рогатый скот сохранён, он продолжает давать свою продукцию, то есть молочная продукция пользуется хорошим спросом, особенно в Крыму, с которым связывает давнишняя кооперация. А теперь уже она поставляется в Ростов, в Краснодарский край, Ставропольский край и туда дальше, в остальные регионы России. Эти связи налаживаются, и сейчас идёт работа над восстановлением потребительской кооперации».