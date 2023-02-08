Херсонщина удачно сбыла прошлогоднюю продукцию и полностью готова к посевной – Сальдо

Любовь Смирнова.  
08.02.2023 20:15
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Общество, Политика, Россия, Сельское хозяйство, Спецоперация, Украина, Херсон


Сельхозпродукция Херсонской области поставляется в Крым, Ростовскую область, Краснодарский и Ставропольский края. Чтобы нарастить производство продуктовых товаров, в регионе будут развивать потребительскую кооперацию.

Об этом в эфире «Соловьёв LIVE» сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сельхозпродукция Херсонской области поставляется в Крым, Ростовскую область, Краснодарский и Ставропольский края. Чтобы нарастить...

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«Я встречался с лидерами аграрного сектора Генического и Новотроицкого районов, и у меня просто шикарное настроение после того, как я с ними переговорил. Они полностью сохранили всё своё хозяйство, мало того, они готовятся к полевым работам, у них всё для этого есть, а чего нет, может каких-то удобрений или химикатов, всё будет доставлено с территории соседнего Крыма.

В аграрном секторе в общем-то всё на нормально. Крупный рогатый скот сохранён, он продолжает давать свою продукцию, то есть молочная продукция пользуется хорошим спросом, особенно в Крыму, с которым связывает давнишняя кооперация. А теперь уже она поставляется в Ростов, в Краснодарский край, Ставропольский край и туда дальше, в остальные регионы России. Эти связи налаживаются, и сейчас идёт работа над восстановлением потребительской кооперации».

По словам врио губернатора, поддержку в этом окажет Центросоюз РФ, с председателем которого Дмитрием Зубовым обсуждались перспективы наращивания производства сельхозпродукции в Херсонской области.

«Эта тема даёт возможность получать действительно качественные товары, всё, что связано с продовольствием и его производством. Это как раз и налаживается, поэтому мы рассчитываем на очень хороший урожай. Потому что земля причерноморская – она благодатная, не может давать плохие урожаи. Потому что ещё после Великой Отечественной войны советское руководство и верховный главнокомандующий Сталин приняли решение, как бы ни было тяжело стране, была построена Каховская плотина. Большей частью она служит для передачи днепровской воды на мелиорацию, что по сей день даёт в общем-то свои результаты».

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