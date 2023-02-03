Ходорковский представит на Мюнхенской конференции «проект распада России»

Беглые иноагенты бывший олигарх Михаил Ходорковский и бывший шахматист Гарри Каспаров будут представлять Россию на Мюнхенской конференции по безопасности, которая откроется 17 февраля. Они представят свое «видение будущего» своей бывшей страны.

Об этом в интервью телеканалу-иноагенту «Дождь» рассказал Ходорковский, передает корреспондент»ПолитНавигатора».

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«Что будет дальше, это, конечно, людей интересует. Их интересует, насколько российское общество само готово выстраивать свое будущее и в какой форме оно его собирается выстраивать. Здесь существует две базовые концепции. Первая концепция освещается украинцами и ближайшими соседями России – это предпочтительнее, чтобы России как таковой не существовало, чтобы она распалась на несколько сравнительно небольших независимых государств. Существует другая концепция, сторонником которой я являюсь – и большая часть ответственных политиков в западных странах, которые считают, что это бы было увеличение опасности, и что безопасности в Европе способствовала бы по-прежнему единая Россия, которая при этом была бы не унитарным государством, а фактически федерализованным», – разглагольствовал Ходорковский.

Он прогнозирует, что «распад России» произойдет уже в через два года, и в меньшей степени вероятности – через 10 лет.

«Потому что если сейчас в рамках замечательного весеннего наступления российским войскам не удастся серьезно продвинуться в Украине, а вероятность этого весьма велика, если последует потеря еще какой-то части завоеваний, если война перейдет в долгоиграющую, то это будет политически невозможно для Путина, потому что в 2024 году ему предстоит идти на выборы, под своей задницей опору в виде национал-патриотов. Они не будут рады продолжению войны, которую, как они считают, можно было выиграть 8 месяцев назад. А остальная часть российского общества точно не будет довольна продолжающейся войной. Поэтому у Путина в 2024 году ситуация будет крайне нелегкая», – трепался Ходорковский.