«Хороших русских нет, но бывают – полезные» – украинский писатель

Во всём цивилизованном мире всё ещё считают, что бывают хорошие русские, вплоть до вопиющих случаев, когда часть бюджета для помощи украинским медиа выделяют беглым российским либералам.

Об этом в разговоре с министром культуры и информации Украины Александром Ткаченко заявил украинский писатель, выходец из Галичины Юрий Андрухович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никто на Западе, в Европе и, возможно, нигде в цивилизованном мире не разделяет той идеи, которая у нас начала доминировать, что хороших русских не бывает. Никто, даже близкие нам поляки и литовцы не разделяют этого и спорят с украинцами – зачем вы вычеркиваете хороших русских? Я тоже не уверен, что они существуют, хорошие русские. Но я считаю, что это неважно, они могут не быть хорошими, но они могут быть полезными в некоторых ситуациях. Таким полезным оказался Шишкин (покинувший Россию писатель Михаил Шишкин – ред.), который относительно давно последовательно выступает. Его нарратив антипутинский, и он не стал таким после 24 февраля. Шишкин осудил ещё аннексию Крыма, а для меня это очень важная красная линия. Россиянин, который утверждает – Крым наш, я с ним не буду общаться и иметь с ним что-то общее, а россиянин, который скажет: Крым – это Украина, и это её законная территория, для меня такой, с которым можно общаться», – рассказал Андрухович.

«Был один день в Германии, встречался со своей коллегой, и с удивлением узнал, что под вывеской помощи украинским медиа они выделили деньги, большую часть, российскому оппозиционному каналу «Дождь». На хороших русских», – вспомнил в ответ Александр Ткаченко.

Андрухович заверил, что полностью разделяет его возмущение.

«Более того, мне это очень запомнилось, я, где мог, немецкой аудитории на это обращал внимание, и не только немецкой. Я помню, у меня и в Литве были заключительные выступления, я там тоже на этом примере объяснял, в чём разница между бывшим остблоком и этой старой Европой – в Литве невозможно было бы представить такого решения властей. Так распорядиться своим бюджетом на поддержку Украины, чтобы его получили, в конце концов, россияне», – злился «писатель».