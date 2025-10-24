Хорошо живут: Украина всё ещё способна пройти отопительный сезон

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украине не хватает газа на 97 миллиардов гривен, чтобы успешно пройти отопительный сезон. Однако в ЕС могут найтись средства на импорт Киевом недостающих объёмов. И пока есть техническая возможность на его прокачку.

Об этом шла речь на заседании Верховной рады, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вы сказали о 13 миллиардах кубов газа, которые есть сегодня, но 5 из них – это буферный газ. Мы надеялись зимой еще на 6 миллиардов украинской газодобычи, но они под серьезной угрозой. Мы понимаем, почему, да. Очевидно, что сегодня нам надо закупить для того, чтобы пройти этот сезон, еще хотя бы 8 миллиардов кубов. Вы выделили 8 миллиардов гривен, это только на 300-400 миллионов кубов. Сколько средств вы собираетесь выделить? Где вы собираетесь их брать?», – спросила депутат Виктория Сюмар.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко подчеркнула, что их главный план – надеяться на импорт и кредиты.