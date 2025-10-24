Хорошо живут: Украина всё ещё способна пройти отопительный сезон

Вадим Москаленко.  
24.10.2025 23:23
  (Мск) , Киев
Просмотров: 148
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украине не хватает газа на 97 миллиардов гривен, чтобы успешно пройти отопительный сезон. Однако в ЕС могут найтись средства на импорт Киевом недостающих объёмов. И пока есть техническая возможность на его прокачку.

Об этом шла речь на заседании Верховной рады, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине не хватает газа на 97 миллиардов гривен, чтобы успешно пройти отопительный сезон. Однако...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Вы сказали о 13 миллиардах кубов газа, которые есть сегодня, но 5 из них – это буферный газ. Мы надеялись зимой еще на 6 миллиардов украинской газодобычи, но они под серьезной угрозой. Мы понимаем, почему, да.

Очевидно, что сегодня нам надо закупить для того, чтобы пройти этот сезон, еще хотя бы 8 миллиардов кубов. Вы выделили 8 миллиардов гривен, это только на 300-400 миллионов кубов. Сколько средств вы собираетесь выделить? Где вы собираетесь их брать?», – спросила депутат Виктория Сюмар.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко подчеркнула, что их главный план – надеяться на импорт и кредиты.

«Объем, необходимый для финансирования дополнительного импорта газа – порядка 2 миллиардов евро. Он будет закрываться двумя путями – это внутренний резерв и внешняя помощь партнеров.

Речь идет о сотрудничестве с Европейским банком реконструкции и развития, с Европейским инвестиционным банком. Также Норвегия выделяет нам грант 150 миллионов. Вот такой план, касающийся импорта и объема финансирования», – ответила Свириденко.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить