«Хватит говорить с Россией, Крым нам не вернут» – Гордон

21.09.2020, Киев, Максим Карпенко

Россия никогда добровольно не вернет Крым Украине и не согласится на реинтеграцию республик Донбасса. Поэтому никакого выполнения требований РФ быть не может, как и прямых переговоров с ЛДНР.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил известный пропагандист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мое мнение простое – все, чего требует Россия, все плохо. Россия никогда не будет требовать того, что было бы хорошо Украине, никогда. Для того, чтобы это понять, нужно прочитать статью начальника Генерального штаба Вооруженных сил России, генерала Герасимова, в, по-моему, «Военном вестнике», в начале 2013 года. Это статья о гибридной войне.

Вот все, что он написал в этой статье начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации соответствует тому, что Россия все эти годы делает с Украиной и в Украине. Поэтому Россия нам не указ, исполнять пожелания России – это преступно, я считаю. Никаких переговоров с ними вести не следует – никаких, потому что они ничего не решают, эти переговоры. Россия все равно не отдаст ни Крым, ни Донбасс, пока ее не заставят это сделать то ли обстоятельства, то ли западные партнеры, то ли вообще то, что мир станет другим в ближайшие годы», – заявил Гордон.