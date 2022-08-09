Киев «нагнул» американский телеканал за фильм о перепродаже западного оружия налево

09.08.2022  09:55 (Мск), Вашингтон
Никита Еременко.  
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Война, Дзен, Информвойна, Колониальная демократия, Политика, Скандал, СМИ, США, Украина
Новости Украины

Американский телеканал CBS извинился за документальный фильм с информацией о том, что поставленное Западом оружие не полностью доходит до украинских военных, а перепродается в третьи страны. Глава МИД Дмитрий Кулеба одобрил такой шаг, но в развитие успеха требует расследования и наказания виновных в «очернении Украины».

«Мы удалили твит, продвигающий наш недавний документальный фильм “Вооружая Украину”, в котором цитировалась оценка основателя некоммерческой организации Blue-Yellow Джонаса Омана, сделанная в конце апреля, что только около 30% помощи доходит до линии фронта в Украине. Кроме того, американские военные подтвердили, что атташе по вопросам обороны бригадный генерал Гаррик М. Хармон прибыл в Киев в августе для контроля и мониторинга над вооружениями. отразить эту новую информацию и выйти в эфир позже», – указало CBS News в Twitter.

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Американский телеканал CBS извинился за документальный фильм с информацией о том, что поставленное Западом...


На такой шаг отреагировал глава МИД Украины.

«Приветствую первый шаг, но этого мало. Вы ввели в заблуждение огромную аудиторию, поделившись необоснованными заявлениями и подорвав доверие к поставке жизненно важной военной помощи народу, сопротивляющемуся агрессии и геноциду. Надо провести внутреннее расследование того, кто это сделал и почему», – потребовал Кулеба в Twitter.

Ранее советник главы Офиса украинского президента Михаил Подоляк опроверг представленную в документальном фильме телеканала CBS информацию. Подоляк газвал информацию о перепродаже западного оружия «российскими вбросами» с целью дискредитации Украины в глазах Запада.

 

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