Американский телеканал CBS извинился за документальный фильм с информацией о том, что поставленное Западом оружие не полностью доходит до украинских военных, а перепродается в третьи страны. Глава МИД Дмитрий Кулеба одобрил такой шаг, но в развитие успеха требует расследования и наказания виновных в «очернении Украины».

We removed a tweet promoting our recent doc, “Arming Ukraine,” which quoted the founder of the nonprofit Blue-Yellow, Jonas Ohman’s assessment in late April that only around 30% of aid was reaching the front lines in Ukraine. pic.twitter.com/EgA96BrD9O

— CBS News (@CBSNews) August 8, 2022