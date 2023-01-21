Киевский аналитик рассказал, как Россия вновь пойдет в наступление

Анатолий Лапин.  
21.01.2023 15:35
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Предусловием масштабного наступления российских войск на Украину станут удары по транспортной инфраструктуре, мостам, энергетическим объектам и полное подавление радиосигнала.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил киевский политолог Михаил Чаплыга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Предусловием масштабного наступления российских войск на Украину станут удары по транспортной инфраструктуре, мостам, энергетическим...

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По мнению Чаплыги, скорее всего, удар пойдет через Чернигов и Сумы.

«Вот, что могут русские сделать. При этом нужно четко готовиться и понимать, что на сей раз будет тот катарсис, о котором я и говорил. Есть два термина, которые я ввел – катарсис – это нечто очень паршивое для создания условий подписания «гештальта 1» [мирного соглашения, которое Украина и Россия обсуждали весной прошлого года]. И второе – это стресс.

А стресс – это некое суперсобытие, которое вовлекает в войну напрямую либо одну страну НАТО, либо все НАТО. Катарсис и стресс – по сути одно и тоже, только одно для локального пользования, а другое – для перехода на «гештальт 2.0», то есть, высшего уровня», – сказал эксперт.

«Для того, чтобы создать предусловия для мегаконференции «Ялта-2», чтобы избежать тотальной ядерной войны, когда уже будет понятно, что все, подлодки всплыли. Для того, чтобы пойти с севера, понимая, что таких сил у них нет, единственный вариант, который есть – это 10% оставшегося катарсиса, когда бьют по генерации, второе – это радиосообщение и вышки, глушение вообще всего, ослепление всего ПВО и так далее, на сколько они могут это сделать.

Говорят, что у них что-то такое есть, не знаю. И третье – это мосты и логистика через Днепр. Видимо, вот то, к чему нам нужно быть готовыми и понимать», – заявил Чаплыга.

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