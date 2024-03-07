Киевский эксперт рассказал о вербовке российских журналистов украинскими спецслужбами

Анатолий Лапин.  
07.03.2024 21:09
  (Мск) , Киев
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Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, СМИ, Украина


Украинские спецслужбы на протяжении всего постмайданного периода вербовали российских журналистов и лидеров общественного мнения, получая от них информацию и подавая свою.

Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил политтехнолог Дмитрий Раимов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские спецслужбы на протяжении всего постмайданного периода вербовали российских журналистов и лидеров общественного мнения,...

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Раимов подчеркнул, что Украина не может себе позволить изменить общественное мнение в России из-за недостатка ресурсов, но может использовать российских представителей в своих целях.

«Более чем уверен, что мы не заинтересованы вообще тратить сейчас деньги на изменение общественного мнения в России. У нас нет для этого ресурсов, у нас нет для этого сил, чтобы в 140-миллионной стране поменять общественное мнение. Но мы можем потратить определенное количество ресурсов, чтобы завербовать из этих людей себе информаторов, людей, которые могут доносить какие-то месседжи и подталкивать какие-то процессы либо сливать информацию, мы это можем.

Это делалось на протяжении долгих-долгих лет с журналистами, которые приезжали в Украину, с нашими, которые ездили туда. Все это работало, и я более, чем уверен, уже прошло с того момента 10 лет, я думаю, так же это и останется», – трепалось ничтожество, набивая себе цену не понятно перед кем.

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