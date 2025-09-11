Киевский политолог увидел сходство Украины с Третьим Рейхом накануне краха

Вадим Москаленко.  
11.09.2025 10:57
  (Мск) , Киев
Просмотров: 679
 
Дзен, Сюжет дня, Украина


Украинское государство вынуждено террором и репрессиями добиваться от населения воевать, хотя в 2022 году это делалось добровольно.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Юрий Романенко, объявленный РФ в розыск за призывы убивать российских журналистов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Укро-политолога взбесило одно из заявлений на «Телемарафоне» экс-гауляйтера подконрольной Украине части ЛНР Георгия Туки.

«Он там буквально говорит: «всё идёт к тому, что будут заградотряды, которые будут расстреливать тех, кто будет пытаться бежать, мол, готовьтесь». Тука, ты это серьёзно говоришь? …Почему появляется такая риторика?

Потому что государство фактически расписывается в своём бессилии. Оно не может убедить граждан делать то, что они делали в начале войны. Когда не нужно было никаких ТЦК, никаких заградотрядов, никакой все этой тоталитарной херни», – возмущался Романенко.

«Просто почитайте, в каком бредовом коматозе находился Третий Рейх под конец Второй мировой войны. Я приведу цитату: «По мере того, как противник подходил всё ближе к границам Рейха, немецкий народ, а тем более так называемые враги народа, оказавшиеся в руках властей, ощущали на себе всё более жёсткий контроль, принуждение стало неотъемлемым элементом повседневной жизни….», – просвещал «громадян» укро-политолог.

