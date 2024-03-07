Киевский политтехнолог подтверждает настоятельную необходимость денацификации Украины

Накал среди украинского общества якобы таков, что оно считает «хорошим русским» только «мертвого русского».

Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил политтехнолог Дмитрий Раимов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Свою теорию Раимов доказывает некой социологией, не приводя при этом конкретных фактов.

«Общая идеология сейчас в Украине, бытующие общественное мнение – это: «хороший русский – это мертвый русский». Это общественное мнение сталкивается с непониманием – есть же российские военные, которые у нас воюют, на нашей стороне. В ответ обязательно услышите на фокус-группах, что они кровью должны искупить, как штрафбат, кровью должны искупить вину своей страны перед украинским народом. Украина как общество не готова размышлять о том, что есть хорошие русские…

Эмоционально украинское общество считает, что хороший русский – это мертвый русский. Я не знаю, была ли публично рассказана (социология), но мое агентство и те социологические компании, которые работают, мы постоянно замеряем общественное мнение, постоянно проводим фокус-группы…

В таком ключе как в наших опросах, которые мы заказывали для клиентов, так и в фокус-группах я не видел, чтобы был какой-то большой процент, говорящий, что русские могут быть хорошими», – разжигал Раимов.