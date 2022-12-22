Китай чётко встал на сторону России – киевский политолог

22.12.2022  20:56 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Китай, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Китай занял четкую позицию на стороне России в противостоянии с США.

Об этом в интервью украинскому пропагандисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Михаил Чаплыга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Китай занял четкую позицию на стороне России в противостоянии с США. Об этом в...

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По мнению Чаплыги, как когда-то Китай был придатком СССР, сегодня якобы они поменялись местами, но разговор с США о мировом устройстве они ведут на одних позициях.

«Буквально месяц назад Китай качнулся. Они четко встали на сторону русских, четко. Все, опять туда. Четко – передел мира, четко большое «фе» США. Но что делает Китай? Он говорит: «многополярный мир». Они много раз говорили: «Мы против биполярного, но мы за многополярный». А получается, они трындят, потому что два – это тоже много. Они выступают за что – за то, чтобы была цитадель США, цитадель Китая, а русские – помнишь, когда-то был Китай придатком к СССР, а теперь наоборот, теперь Россия – придаток Китая», – рассуждал он.

«В принципе, какая разница, в какой позиции, тем не менее, этот дуэт выступает как одно целое. И Китай четко сказал: «Да, они встали на сторону и теперь идет раздел между США и Китаем. Теперь разговор будет не между США и РФ, а США и Китай, где РФ – как общее целое с Китаем», – признал Чаплыга.

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