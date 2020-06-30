Китай отправил в Сербию первые боевые беспилотники

30.06.2020, Белград, Алексей Топоров

Сегодня на сербском военном аэродроме «Полковник-летчик Миленко Павлович» в Батайнице приземлился военно-транспортный самолет, доставивший первые шесть китайских боевых беспилотников CH-92A.

Об этом сообщили сербские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Еще в январе 2020 г. исполняющий обязанности помощника министра обороны по материальным ресурсам доктор Ненад Милорадович заявил, что в первой половине этого года ожидается поставка китайских вооруженных беспилотников CH-92A, а именно двух систем-комплектов – в общей сложности шести машин.

При этом он добавил, что сотрудники сербского министерства обороны сейчас находятся в Китае, где вместе со своими китайскими коллегами работают над интеграцией систем и оборудования от упомянутого китайского беспилотника с сербским беспилотником «Пегас».

Несмотря на то, что сербские военные не афишируют количество полученных китайских машин, журналисты предполагают, что в Батайницу прибыла партия именно из шести беспилотников.

Известно, что CH-92A будут запускать с сербского военного грузовика ФАП 2228. Размах крыльев китайской машины составляет чуть менее десяти метров, ее радиус действия – более 150 километров, максимальная высота полета – 5 тысячи метров, а скорость – чуть менее 200 километров в час.

Он несет две управляемые ракеты дальностью до шести километров и предназначен для разведки, коррекции артиллерийского огня и для атаки наземных целей, таких как легкие транспортные средства и радиолокационные системы связи.