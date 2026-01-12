В приватных разговорах украинское общество не демонстрирует тот уровень воинственности, который якобы фиксируют соцопросы.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в интервью близкому к укро-соросятне антироссийскому пропагандистскому изданию «Украинская правда» заявил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, кандидатура которого, по информации СМИ, рассматривается на должность главы СВР и который на днях провел встречу с диктатором Зеленским.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

У него поинтересовались, как быть с остающейся под контролем Киева частью Донбасса и возможным выводом оттуда ВСУ.

«Зеленский понимает одну простую вещь: о чём бы он ни договорился, он должен это «продать» украинскому обществу. То, что все видят в рейтингах и в соцопросах – это одна история. А то, что говорят люди на улицах и на кухнях – совсем другое. Я, честно говоря, даже рад, что осенью 2024 года ушел с должности министра, потому что я 21 год ездил по миру, наконец имею возможность ездить по Украине. Когда я поехал по селам и начал с людьми разговаривать не на заправках – я, честно говоря, перестал читать соцопросы. Мое впечатление такое – если людям скажут «Вот что нам надо отдать, но это все остановится, и вот что мы получим взамен, а это – сильная армия, миллиарды на восстановление и членство в ЕС», извините, я выскажу крамольную мысль: мне кажется, это история, которую общество будет готово воспринять. При условии, конечно, что там нигде не будет написано, что мы навсегда окончательно и бесповоротно отказываемся от каких-то территорий», – рассуждал Кулеба.

Он считает, что обязательно нужно проводить референдум, чтобы в случае ратификации вывода войск из Донбасса парламентом после следующих выборов новые политики не переиграли ситуацию под предлогом того, что они за это не голосовали.

«Нам нужна гарантия государству, чтобы политики не разрывали его изнутри. Когда соглашение подтверждено народом на референдуме, политику, который рвется к власти, становится гораздо труднее разрывать страну аргументом, что «это плохое соглашение, а я сделаю еще лучше, когда стану властью». Потому что народ уже легитимизировал этот результат – все, проехали, поэтому уже будет другая политическая повестка дня. Я очень надеюсь, что идея с референдумом сработает, потому что это единственный шанс защитить страну от ненасытных кровожадных украинских политиков», – надеется экс-министр.

При этом он добавил, что если на референдуме скажут «нет», то война будет продолжаться.