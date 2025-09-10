Во многих учебных центрах ВСУ условия хуже и страшнее, чем в боевых подразделениях на переднем крае.

Об этом на канале «Испанский стыд» заявила депутат Верховной рады Анна Скороход, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущая привела слова другой депутатки Рады Южаниной, которая сказала, что происходящее в учебных центрах является одной из причин, почему у ВСУ массовое дезертирство из армии.

«Вчера выезжала по моему заявлению проверка в Гончаровское Черниговской области, там центр подготовки, если его можно так назвать, учитывая то, что там происходит. Приходило огромное количество обращений по этому центру, начиная от бытовых условий мобилизованных и персонала.

Там и клопы, и полная антисанитария, люди в ужасных условиях, людей кормят дерьмом. Те, кто побывали на кухне, просто не хотят есть эту еду, нечем мыть посуду. Часто её просто нет, либо заставляют мыть одноразовую. Не дают медицинской помощи. Об уровне подготовки вообще очень долго можно говорить, по большому счёту, её нет», – прокомментировала Скороход.