Коц подтвердил нерадостные прогнозы о сроках окончания СВО

Анатолий Лапин.  
17.02.2023 15:41
  (Мск) , Москва
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Дзен, Россия, Спецоперация, Сюжет дня


Освобождение Донбасса может занять еще как минимум два года.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Освобождение Донбасса может занять еще как минимум два года. Об этом в эфире радио...

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Коц подчеркнул, что ВСУ выстроили серьезные укрепрайоны, поэтому ожидать быстрого продвижения российских войск не стоит.

«Я думаю, что в лоб всю эту ось мы, конечно, не будем штурмовать. Скорее всего, будут какие-то планы по охвату всей этой линии обороны. Это надолго.

На этой неделе глава НАТО говорил о неких проблемах с боеприпасами, которые Запад испытывает, поделившись с Украиной. Многие, наверное, себе начали рисовать картину о том, что сейчас у них снаряды закончатся, и мы начнем все быстро-быстро в этом году завершать – не завершим мы в этом году.

Когда находишься «на земле», понимаешь, что даже операция по Артемовску – это еще несколько недель, а для того, чтобы подойти хотя бы к этой линии от Авдеевки до Краматорска – это только Донбасс освободить, – это не в этом году, мне кажется, точно.

То есть, это еще год-два, а то и три», – заявил Коц.

По его мнению, ожидать стремительного наступления ВС РФ по широкому фронту с применением больших танковых колонн не стоит.  Коц прогнозирует, что боевые действия будут проходить от активной обороны, когда ВС РФ ловят украинские войска на контратаках.

«Потихонечку движемся вперед. У нас там, как говорят военные, режим активной обороны. Я призываю не тешить себя иллюзиями и не ждать каких-то масштабных наступлений российской армии, что прямо танковыми колоннами пойдем отжимать десятки километров в день. Не будет этого, я не вижу для этого предпосылок.

При этом, в этой новой методике активной обороны, когда мы потихонечку выдерживаем кинжальные удары противника, а потом ловим их на контратаке – это дает свои плоды и потихонечку мобилизованные этому тоже научились.

В штурмовых отрядах сейчас мобилизованных, которые действуют очень профессионально, очень много. В некоторых отрядах – большинство», – заявил Коц.

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