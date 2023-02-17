Коц подтвердил нерадостные прогнозы о сроках окончания СВО

Освобождение Донбасса может занять еще как минимум два года.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Коц подчеркнул, что ВСУ выстроили серьезные укрепрайоны, поэтому ожидать быстрого продвижения российских войск не стоит.

«Я думаю, что в лоб всю эту ось мы, конечно, не будем штурмовать. Скорее всего, будут какие-то планы по охвату всей этой линии обороны. Это надолго.

На этой неделе глава НАТО говорил о неких проблемах с боеприпасами, которые Запад испытывает, поделившись с Украиной. Многие, наверное, себе начали рисовать картину о том, что сейчас у них снаряды закончатся, и мы начнем все быстро-быстро в этом году завершать – не завершим мы в этом году.

Когда находишься «на земле», понимаешь, что даже операция по Артемовску – это еще несколько недель, а для того, чтобы подойти хотя бы к этой линии от Авдеевки до Краматорска – это только Донбасс освободить, – это не в этом году, мне кажется, точно.

То есть, это еще год-два, а то и три», – заявил Коц.