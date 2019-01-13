Коломойский красавец: Спонсирует обоих лидеров гонки

13.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Рассорившийся с Петром Порошенко и прячущийся за границей олигарх Игорь Коломойский тайно спонсирует двух лидеров президентской гонки – и Юлию Тимошенко, и Владимира Зеленского. Впрочем, если последний полностью управляем олигархом, то Тимошенко явно может выйти из-под контроля и спровоцировать новый виток грызни в украинской «элитке».

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» рассказал украинский политолог Александр Семченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Предположим, что во втором туре Тимошенко и Зеленский, за кого вы будете?» – спросила ведущая канала.

«Выбирать между одним Коломойским и другим Коломойским? Выбирая между Коломойским – совсем Коломойским и Коломойским, который может проявить самостоятельность, когда в этой своре будет конфликт, и они будут друг друга кусать, я буду за того Коломойского, который сможет этот конфликт спровоцировать.

С одной стороны кандидат, которого спонсирует Коломойский, а с другой стороны перчаточка, а на ней просто голова с хриплым голоском», – ответил Семченко.