Кошмар в Бахмуте: О чём молчат украинские СМИ

Разрушение Бахмута и уничтожение его жителей – главная задача хунты. Это олицетворение того, что нацисты хотят сделать со всем Донбассом и Россией

Сказать, что ситуация в Бахмуте кошмарная – значит, не сказать ничего. Город уничтожен на 80 или более процентов. В нем осталось не более 10 тыс. человек из 72 тыс. Вряд ли есть хоть одно здание, которое не подверглось бы обстрелам в той или иной степени. В лучшем случае выбиты стекла, а в худшем осталась только груда кирпичей с кровавыми отметинами.

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Провластные украинские СМИ, конечно, изображают дело так, будто бы все это происходит по вине русских войск и ЧВК «Вагнера», штурмующего позиции ВСУ. Однако сами жители прекрасно знают, что большинство разрушений мирных кварталов устроено самими «захисныками». Как мы уже неоднократно писали, именно эти вояки продолжают бомбить город изнутри и стрелять по жителям, как они делали на протяжении уже 9 месяцев, с апреля 2021 года, когда в него стали прибывать подразделения с западной Украины. Теперь публикуем новые подтверждения преступлений ВСУ.

Сейчас нацисты бомбят город еще более ожесточенно, видимо, понимая, что скоро им придется его сдать.

Приводим впечатления, которыми поделился с «ПолитНавигатором» местный житель Василий. Он остался один в полуразбитом пятиподъездном доме. Большинство его соседей уехало, а некоторые погибли. Василий – пожилой одинокий человек, бывший советский офицер, у него нет ни сил, ни желания куда-либо эвакуироваться. Он живет в подвале и ухаживает за оставшимися кошками и собаками.

«Сейчас чувствуется какая-то особая злоба в этих обстрелах, – говорит он. – Вот прямо в воздухе, как говорится, висит. Лупят и лупят, лупят и лупят… Очень много минометных прилетов. Короткие расстояния, до 4 км – это, скорее всего, еще старые советские 82-е минометы. Основные же у них – 120-е, это до 9 километров… А еще из танков стреляют по городу, разворачиваются прямо на улицах и пуляют в белый свет, как в копеечку. Поняли, видно, что город не удержат, и решили: после нас – только выжженная земля. Они же ненавидят Донбасс и русских лютой ненавистью».

Эти слова подтверждают и многие другие горожане. Еще одно свидетельство преступлений ВСУ против человечности – интервью семьи из района, на который сбрасывались фосфорные заряды. Мать и дочь рассказывают, как украинские вояки ходили по частному сектору, где еще в домах оставалось много жителей, и старались их оттуда выгнать, чтобы заселиться самим. Для ускорения этого процесса они применили фосфорные боеприпасы, запрещенные международными конвенциями. Били также по мирным домам из танков. Причем все это происходило по явной договоренности с провластными СМИ, которых появлялись сразу же после обстрелов и бомбардировок и снимали репортажи о том, что все это якобы учинила Россия.

«Я не понимаю, как можно бить по своим, – говорит несовершеннолетняя девочка. – По телевизору этих солдат показывают такими красивыми защитниками, а они такое творят».

Да, корреспондентов хунтовских и иностранных СМИ в Бахмуте немало. Мать и дочь отмечают, что них такая практика – делать особые переклички, заранее подъезжая на места, предназначенные для обстрелов, после снимать видео, обвиняющие Россию, и тут же исчезать.

Много подобных свидетельств и в местных пабликах. Вот лишь несколько цитат из них:

«Забирали машины, танками переезжали, людей выгоняли, занимали их дома, они прикрывались нами».

«Житель села Опытное рассказывает, что натовские наемники «пристреливались» по жилым кварталам поселка, обучая бойцов пользоваться западной техникой».

«Украинцы минировали входы подъездов домов, в подвалах которых сидели мирные жители Соледара».

«В Артемовске всушники украли машину, которую владелец оставил около своего дома. Всушные воры, не стесняясь, выложили видео в тик-ток (страница доступна только с территории Украины), как они буксируют ее в неизвестном направлении».

«Сильно обстреляли Селькоровскую, сторона молокозавода, много разрушений, есть убитые и раненые».

Бесчинствуют «захисныки» и в соседних городах. Например, в Краматорске и Славянске «херои» ходят по домам и звонят в квартиры. Если им открывают, то вламываются и проверяют, есть ли в доме мужские вещи. Если находят, то требуют выдать мужчин, чтобы забрать и отправить на бойню.

«Сегодня в Старом городе (район Краматорска) так забрали уже несколько человек. Не пускайте этих укро-утырков в свои дома! Мужики, не допустите, чтобы Вас укры отправили на смерть! Женщины, сберегите Ваших мужчин!» – написала местная жительница Наталья.

И еще одна постоянная тема соцсетей – это поиск пропавших родственников.

Эти сообщения вряд ли кого-нибудь могут оставить равнодушными. Вот одно из них:

«Добрый день! Пишу вам с последней надеждой… В городе Соледар осталась наша бабушка Кудрявцева Надежда Анатольевна 11.01.1958 года рождения… по последним новостям мы знали, что она пошла кормить своих собак на улицу Тенистую, д. 12, и больше не вернулась…».

Что же касается эвакуированных, то часто им приходится весьма несладко на территориях, куда их соизволили вывезти «благодетели» от украинской власти. Если глава ДНР Денис Пушилин поручил в кратчайшие сроки рассмотреть возможность выплаты единовременной материальной помощи всем эвакуированным в пункты временного размещения жителям Соледара и других населенных пунктов, то люди, отправленные на Украину, часто не получают даже тех мизерных «переселенческих» выплат, которые им обещала хунта.

«Мы с женой оказались в Днепре после того, как укры разбили наш дом, – поведал «ПолитНавигатору» коренной житель Бахмута Николай. – Она – учительница младших классов в госшколе. Ее заставили взять отпуск за свой счет, дескать, нет в казне денег. Так поступают со многими бюджетниками. А я и вовсе остался без работы, переселенцев здесь на работу брать не хотят. И переселенческих копеек, которые нам Зеленский обещал, не платят месяцами. А квартиру мы должны снимать за свой счёт. Но это ещё ладно. Других вообще вывозили зимой в поле и бросали, было и такое, до пунктов эвакуации не доставляли…».

Впрочем, и к собственным хероям хунта относится не лучше, с каждым днем такое отношение все явственнее, и о нем уже в полный голос заявляют их родственники.

Например, командование ВСУ в Соледаре попросило своих добровольцев остаться еще на сутки на позициях, пообещав, что завтра прибудет подкрепление. Однако никто так и не приехал. Украинцы стали уже прямо писать в соцсетях о плачевном состоянии армии и ужасной обстановке, в которой оказались их близкие.

«Мой отец пошел в ВСУ добровольцем… Они были под постоянными обстрелами… Он и оставшиеся в живых сослуживцы отступили к избушке, где должно было быть командование с офицерами, но там уже никого не было. Начальство удрало с позиций и бросило своих солдат. У отца перед глазами разорвало двух человек, а теперь их не хотят признавать погибшими, им хотят приписать, что они 500 (пленники), но это не так. Еще много погибших!!! Отца контузило 3 раза за 1 день! Когда они все приехали до ближайшего блокпоста, то их не пропустили и сказали, что им грозит статья за дезертирство. Их бросили, как живое мясо, многие погибли, и сейчас им угрожают статьей!» – написала дочь одного из «хероев».

После победы в Соледаре появились все основания считать, что хунту из Бахмута очень скоро выбьют. Как бы ни бесновались ее вояки и как бы ни издевались они над городом. До некоторых, как видим, доходит, во что они ввязались, и таковых с каждым днем все больше. Деморализация ВСУ продолжает углубляться.

А донбассовцы с нетерпением ждут освобождения своей Родины и даже уже готовят новый, вернее, обновленный герб старинного русского города.