Козни попа Филимона: когда Галичина была промосковской

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Униатский священник Филимон Тарнавский, 260 лет со дня рождения которого исполнилось в нынешнем декабре, не принадлежал к числу широко известных деятелей. Да, в общем-то и не мог принадлежать. Никакими выдающимися достоинствами он не обладал. Имел заурядную биографию.

Родился в Галиции, в семье священника. И сам стал священником. Правда, воспитывался он в украинском духе, что тогда (во второй половине ХIХ века) было редкостью даже среди галичан.

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Будучи духовным лицом, вёл русофобскую пропаганду. Одновременно занимался бизнесом. Столковался с тамошними дельцами и проворачивал земельные сделки (как потом пояснял, в поисках средств для пропитания своей многодетной семьи). На этом и прогорел. Оказался банкротом. И по рекомендации своего начальника и покровителя митрополита Андрея Шептицкого, бросив жену и детей, уехал в Северо-Американские Соединенный Штаты (так тогда именовались теперешние США). Случилось это уже в 1911 году.

Устроившись за океаном, через пару лет вызвал к себе сыновей. А вот с женой и незамужней дочерью (вторая дочь вышла замуж) воссоединился лишь через 15 лет.

Одним словом, его можно было бы назвать обычным униатским попиком (корыстолюбивым, политиканствующим), если бы речь шла о современности. Но жил он, повторюсь, во второй половине позапрошлого – первой половине прошлого столетий.

Тогда среди униатского духовенства было и много достойных пастырей, тяготевших к православию.

А ещё – он написал мемуары. Что и выделило его из общей массы сильнее всего. Мемуары эти, изданные в США, тоже не пользовались популярностью. Однако уже в наше время их переиздали на Украине. Потому и стоит отметить эту книгу.

Как уже говорилось, был поп Филимон украинствующим русофобом и пропаганду среди своей паствы пытался вести соответствующую. При этом, строил козни противникам, что для пропагандистов украинской идеи дело обычное. Необычным же является то, что в мемуарах содержаться некоторые правдивые свидетельства.

Например, в сельской читальне Филимон заметил, что у крестьян вызвал интерес роман русского писателя Алексея Толстого «Князь Серебряный». А через некоторое время на страницах украинствующей газетки «Діло» он прочёл, что в Российской Империи власти притесняют писателя графа Толстого.

Это был совсем другой Толстой (автор «Князя Серебряного» к тому времени давно умер). Но вполне логично рассудив, что крестьяне в таких тонкостях не разберутся, поп Филимон стал им рассказывать о преследовании графа русским царём, чтобы вызвать неприязнь к России.

Реакция слушателей оказалась, однако, для Филимона неожиданной. Крестьяне заметили, что в России преследуют нарушителей закона независимо от того, граф он или не граф. У русского царя все равны. И задались вопросом: так ли поступил бы австрийский цесарь? Общий вывод был таким:

«Нам бы такого царя на наших панов!»

В другом случае, попу довелось разговориться с местной крестьянкой. Она, к неудовольствию собеседника, тоже считала, что русский царь стоит за крестьян, а австрийский цесарь – за панов.

«Эта женщина не разбиралась в российской политике, – комментирует ситуацию Филимон. – Она была в России и видела, что там людям намного лучше живётся, чем нашим под польским господством в Галиции».

Вспомнил автор мемуаров и слова ещё одного галицкого крестьянина, которые услыхал будучи семинаристом: «Пока сюда царь не придёт, то добра не будет!»

«Такова была идеология крестьян во всех приграничных сёлах и потому москвофилам было легко проводить свою политику», – горестно заключал мемуарист.

А в другом месте сокрушался, что кинутое «москвофилами» «отравленное зерно ещё и до сих пор действует в нашем народе» (мемуары написаны в 1931 году).

Свидетельств о пророссийских настроениях большинства галичан можно найти и во многих других исторических источниках – мемуарах, письмах, официальных документах. Настроения эти изменились на протяжении ХХ века. Сначала, по причине массовой резни галицкого населения австро-венграми в 1914-1917 годах, а затем благодаря политике других сил, властвовавших в регионе.

Это другой период истории. Но именно его последствия Украина ощущает и сегодня.