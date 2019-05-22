Кравчук преподал Ганапольскому мастер-класс по переобуванию

22.05.2019, Киев, Максим Карпенко

Поддерживавший на разных этапах своей карьеры разные политические силы, бывший коммунист и первый президент Украины Леонид Кравчук, который на нынешних выборах главы государства агитировал за Юлию Тимошенко, снова перекрасился и выступил на стороне нового президента Владимира Зеленского.

В эфире телеканала «Прямой», который связывают с ушедшим в отставку экс-президентом Петром Порошенко, он заставил нервничать телеведущего Матвея Ганапольского, который на протяжении программы пытался добиться от гостя критики в адрес Зеленского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кравчук заявил, что верит Зеленскому и пообещал не мешать ему проводить свою политику.

«60 процентов людей живут очень плохо… Если 60% человек хотят жить лучше и президент Зеленский взял амбициозное задание сделать так, чтобы они жили лучше и не плакали. Он ничего не сделал, но сказал. Так я не буду ничего делать, чтобы ему мешать это сделать ради этих 60 процентов», – заявил Кравчук.

Ганапольский же гнул свою линию, заявляя, что Зеленский так и не представил свою четкую программу действий на посту главы государства.

«А вы понимаете, что он будет делать, вы проникли в его голову, он дал вам, как первому президенту Украины, вы понимаете, что он будет делать, чтобы это поддерживать?», – обратился он к Кравчуку с явной нервозностью.

«Я, когда сидел и слушал Зеленского, имея огромный опыт восприятия людей, мне хотелось ему поверить», – ответил первый президент.

«Вот против лома нет приема. Хотелось бы ему поверить», – недовольно завершил Ганапольский.