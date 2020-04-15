15.04.2020, Симферополь, Максим Карпенко
 
Крым, Медицина, Местная власть, Политика
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Крым избежал резких скачков заболевания COVID-19




Крымским властям, силовикам и медикам удается сдерживать распространение коронавирусной инфекции на полуострове.

Об этом на заседании штаба по противодействию COVID-19 заявила глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодняшнее развитие эпидемической ситуации говорит о том, что мы сегодня не имеем, к счастью, резких скачков подъема заболеваемости. Это в принципе результаты двух основных мероприятий: по ограничению и по максимальному выявлению круга контактных и изоляции ближайших и дальних контактов. То есть благодаря этой работе мы сегодня фактически искусственно сдерживаем ситуацию, чтобы наша медицина имела определенный запас по времени, чтобы подготовить, развернуть необходимые койки», – заявила Пеньковская.

На сегодняшний день в Крыму официально подтверждены 34 случая заражения COVID-19. Из них 14 человек уже полностью выздоровели и были выписаны из больниц. В Севастополе зарегистрированы восемь случаев инфицирования COVID-19, четверо пациентов уже выписаны из больниц.

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