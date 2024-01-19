Крым отдать Турции: Запад собирается разделить Украину без участия РФ – азербайджанский эксперт

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Запад расценивает Украину как территорию, сотканную из остатков империй, и сейчас хочет снова разделить ее на части, но не в пользу России, которая, по его задумке, должна в этом конфликте ослабнуть и отступить назад.

Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил азербайджанский военный и политический эксперт Фикрет Шабанов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Шабанова, выгоду от этого получает Запад в лице англо-саксов, которые не вступают напрямую в конфликт, а находятся над схваткой, как судья, сталкивая Украину с Россией.

«Сейчас де-факто на Западе, я цитирую западных аналитиков, в частности сенаторов и конгрессменов, с которыми иногда я встречаюсь, что в их понимании Украина – это лоскутное государство, созданное из остатков империй, которые были напрямую между собой соприкасаемы. То есть, эта территория, в их понимании, была разделенной. Что сейчас они хотят сделать снова… Чтобы Германская империя столкнулась снова со славянской, с русской – как хотите, так и называйте, чтобы здесь через Крым присутствовала Турецкая империя, присутствовала Австро-Венгерская империя, здесь существовал германо-романский мир. Я имею в виду, например, Румынию и Молдову. Все это сейчас они пытаются заново создать, потому что через столкновение империй это дает им возможность управлять или быть над схваткой, но не в самой битве. То есть, не терять свои ресурсы людские, финансовые. Плюс, это дает им возможность быть судьей… Для решения своего вопроса саксам нужна была война», – заявил Шабанов.