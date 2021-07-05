Крым снова серьезно затопило

05.07.2021, Симферополь, Максим Карпенко

Еще недавно страдающий от засухи Крым снова стал эпицентром непогоды. В этот раз стихия обрушилась в основном на Бахчисарайский район.

Здесь, как передает корреспондент «ПолитНавигатора», вышли из берегов реки Бельбек и Коккозка.

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Больше всего пострадали поселок Куйбышево, где были подтоплены порядка 50 домов, а также погибла местная жительница, село Соколиное, Танковое и ряд близлежащих населенных пунктов.

Всего, по данным вице-премьера Крыма Евгения Кабанова, в Бахчисарайском районе ливень затопил 108 объектов, пять из которых полностью разрушены.

Кроме того, вышедшая из устья река Бага поставила под угрозу дамбу в селе Новобобровка под Севастополем, но по данным городских властей, к ночи ситуация изменилась и местным жителям ничего не угрожает.

Также непогода снова пришла в Ялту. В этот раз масштабы наводнения оказались гораздо менее серьезные – подтопило улицу Кривошты и Вергасова, но, как сообщила глава администрации города, местные службы справились с непогодой самостоятельно.

Кроме того, сильные ливни залили поля в Красногвардейском районе, мощные потоки воды, стекающей прямо в море зафиксировали с Судаке и Новом Свете. В очередной раз протекла также крыша нового здания Международного аэропорта Симферополь.

По данным синоптиков, сложные метеоусловия сохранятся в Крыму до 7 июля. За прошедшие сутки в ряде регионов выпала месячная и даже двухмесячная норма осадков.

«В Бахчисарайском районе выпало 113 мм осадков – две месячные нормы, на Ай-Петри 50 мм – почти месячная норма, на Ангарском перевале 32 мм – половина месячной нормы, в Ялте 32 мм – месячная норма, в Феодосии 30 мм – месячная норма», – сообщила в эфире телеканала «Крым 24» начальник крымского Гидрометцентра Татьяна Любецкая.