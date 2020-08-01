Крым. Высокий сезон. Скандалы

02.08.2020, Севастополь, Платон Беседин, фото - Александр Кирьяков

В Крыму – «высокий сезон», всё забито под завязку (спасибо перекрытой границе и привет украинским «небратьям», переставшим публиковать фотографии «пустых пляжей»). Однако смог ли полуостров использовать второй после 2014 года шанс с массовым наплывом отдыхающих? Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» рассуждает севастопольский писатель Платон Беседин.

…В Крыму – очередная россыпь очередных туристических скандалов. Пару примеров.

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Первый случай. Женщину, приехавшую в спа-отель «Море» на отдых, избили. Кто – неизвестно. Как утверждает отдыхающая, она выпила в баре коктейль «Лонг-Айленд», а очнулась уже с распухшим лицом и выбитыми зубами. Ничего из произошедшего она не помнит. При этом обнаружена сильнейшая алкогольная интоксикация. С одного-то коктейля? Зато сотрудники «Моря» отказываются показывать записи с видеокамер, дабы разобраться в произошедшем. А спа-отель – не из дешёвых.

Второй случай. В пансионате «Форос» – тоже не из дешёвых – казаки с нагайками изгоняют отдыхающих с пляжа. Машут и говорят «пошли вон». Начальство пансионата говорит, будто так они, казаки эти, поступают потому, что здесь – постояльцы, делавшие справки об отсутствии коронавируса. И им не нужны соседи, у которых таких справок нет.

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И таких случаев – множество. Туристов поехало на полуостров в этом году немало. Ведь привычные заграничные места отдыха россиян закрыты. И для описания происходящего – в связи с наплывом туристов – лучше всего подходит классическая фраза Мармеладова: «Душно мне, душно!». Отели и пансионаты задирают цены, точно перед смертью не надышатся. А на дорогах – транспортный коллапс, в котором обливаются ненавистью и потом.

Возможно, неприятности и невзгоды компенсируются чем-то другим, более приятным? Да нет, в Крыму турист чаще всего встречает наследие советского режима, описываемое фразой Пелевина – диалектика переходного периода из ниоткуда в никуда. Полуостров существует преимущественно в советской действительности, где-то осыпавшейся, где-то подкрашенной, но, по сути, так и не отреставрированной.

И всё бы ничего, если бы местные старались предоставить хоть какой-нибудь сервис. Но они продолжают грубить и хамить. Не нравится? Убирайся! Ну а цены запредельные. Крым решил беззастенчиво косить бабло. Неважно платите вы 5 или 15 тысяч за сутки – в номере вас всё равно может ждать грязный ковролин и отсутствие горячей воды.

Ну и отдыхающие, впрочем, часто бывают под стать. Российский турист в самой России – это страшно. Когда в сакральных местах Алтая устраивают оргии, а на Байкале глушат рыбу взрывчаткой. Российский отдых – он, как и русский бунт – бессмысленный и беспощадный. Собственно, он и есть бунт – против здравого смысла, морально-этических норм и времени, когда почти всё было не для всех и почти всё нельзя.

Вообще за столетия российский отдых претерпел серьёзные изменения. Когда-то русские классики любили ездить на минеральные воды. В советское время отдых где-нибудь в Болгарии стал уделом избранных. Но в 90-х занавес рухнул – и мир наводнили русские туристы, похожие на варваров в малиновых пиджаках, потрясающих пачками долларов, перетянутых резинкой.

Со временем всё стало не так печально, но штампы о русских наташках, о русском быдле, наглом и бесцеремонном, покупающем всех и вся, навсегда укрепились в мире. Да и встретить соотечественника на отдыхе – зачастую себе дороже. Потому что «руссо туристо» – давно уже не облико морале, а чаще наоборот.

Так как внятно отдохнуть на полуострове? Как окончательно не растерять туристов Обновить крымскую инфраструктуру – это очевидно. Вот считается, что в том же Сочи можно найти адекватный отдых за адекватные деньги – считается, но лично я в это не верю – так как остались объекты после Олимпиады. Обновится ли инфраструктура Крыма моментально? Вряд ли. Сейчас делаются шаги в данном направлении – однако много завалов приходится разгребать, да и много разворовывается. Поэтому занимаются крупными объектами, а в целом – тоскливая картина.

Так что куда правильнее предложить отдыхающему нечто принципиально новое. И такие прецеденты на полуострове есть. При должной удаче вы найдёте достойные места. Они принадлежат тем людям, которые понимают, что этот сезон кончится, но начнётся следующий, а, значит, люди приедут ещё, если всё пройдёт хорошо этим летом.

По сути, в 2020-м Крыму представился уникальный шанс – показать себя с лучшей стороны на будущее абсолютно всем. Прежде всего, тем, кто при иных раскладах на полуостров никогда бы не сунулся. И правильнее было бы сейчас не рваться за моментальной выгодой, но сделать симпатичный анонс, заявку на будущее. Но – не сложилось, жадность фраера сгубила.

Хотя людей, которые из-за коронавируса остались без доходов, тоже понять можно и нужно – они старались заработать, как могли, чтобы не остаться вообще без всего. Однако тут важен баланс. В результате же из-за патологической жадности крымские хозяева навсегда отвадили от отдыха на полуострове десятки тысяч туристов.

Ну а что до самих туристов, то они сами тоже должны быть умнее. Глупо ехать в Крым в надежде получить аналог турецкого «всё включено». Гораздо правильнее отправляться сюда сознательно. А какую выгоду в таком случае можно получить? Нежную ностальгию – раз. Тематические маршруты – два. И, конечно же, великолепную природу – три.

Фокус в том, что именно в Крыму вы можете устроить себе лучший отдых в мире, но для этого его надо предварительно детально и даже фундаментально проработать, а не мчать с чемоданами и целью «где-нибудь как-нибудь отдохнуть».