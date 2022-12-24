Крымское ТВ: слава Богу, что Владимир Владимирович ударил первым

Власти Украины стремятся тяжестью потерь надолго предотвратить возможность воссоединения дружеских и братских отношений с Россией. Тогда как в России, на подавляющей территории, не понимают сути происходящего.

Такое мнение в эфире канала «Крым 24» высказали крымские эксперты и наблюдатели, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чем больше семей на Украине испытает тяжесть утрат в связи с войной, которая происходит, тем меньше у них будет желание дальше развивать свои взаимоотношения с Российской Федерацией, – отметил депутат Госсовета Крыма Сергей Додонов. – То есть, принести горе в каждую семью – сегодня задача руководства Украины. Поэтому люди направляются эшелонами в зону СВО, чтобы жертв было больше».

По мнению экс-командира батальона «Беркут» Юрия Абисова, который вывез крымских бойцов с Майдана, даже на вновь присоединённых территориях будут те, кто жаждет мести.

«Будет и озлобленность, будут затаившиеся, желающие пролить кровь, – уверен он. – Но уже произошло переформатирование, и активное участие нашего президента во всех вопросах, почему всех напрягло? Потому что наше общество говорит: ну все, наконец-то снимаем белые перчатки, начинаем работать, идём вперёд, и народ этого ждёт, и люди в окопах ждут. Это суровая зима. Все понимают, что мы готовы. Даже если не хватает тёплых сапог, все слои общества, все помогают. И теперь выход наших руководителей».

Политтехнолог и публицист Сергей Юхин рассказал, как в Мариуполь прибыла группа московских психологов, чтобы пообщаться с людьми, уговорить их на переезд, хотя бы временный.

«И они там, жители Москва-Сити, услышав все эти истории, это горе, пришли к выводу, что наша российская пропаганда не договаривает весь ужас. И они стали совершенными сторонниками СВО, поддерживают наших ребят, поддерживают беженцев. Я считаю, что все это увидеть должен каждый, что за ленточкой, на освобождённых территориях. Он это не забудет никогда и станет проводником этих историй, нашей русской философии», – подчеркнул Юхин.

Координатор штаба «Мы вместе – Севастополь» Станислав Крутянский продолжил развивать мысль, что, чем дальше от линии соприкосновения, тем меньше люди ощущают происходящее.

«Мы находимся на прифронтовой территории, мы, так или иначе связаны, видим постоянно, что относимся к воющей России. Но если мы отъедем дальше приграничной территории, в Сибирь или в Центральную Россию, у людей нет ощущения войны. Если у них непосредственно родственник не мобилизован, не участвует в активных действиях, они не понимают, что происходит. И подшефные территории, а каждый освобождённый регион закреплен за шефскими регионами, направляет строителей, учителей, врачей, и чем больше людей увидят это своими глазами, и привезёт эти истории домой, тем скорее настанет понимание в большой России. Телевизор превращает в рутину, как это было в 2014 году, когда показывали весь ужас Донецка, что происходило на этих территориях. А потом перестали показывать, потому что сколько можно? Люди устают смотреть на горе, а там они живут с этим. Поэтому единственное, что хочется сказать, извините, что большая Россия так долго шла, все 8 лет, – отметил Крутянский. – Если бы в 2014 году наше государство не отреагировало на госпереворот на Украине, то ситуация бы все равно не изменилась. Если почитать украинскую доктрину 2012- 13 годов, где было написано, что Воронеж, Кубань – это территории Украины. Мы над этим смеялись. Но, как и в Харькове, они бы Донецк переломили с помощью СБУ, либо зиндана, либо чемодан – вокзал – Москва, перешли бы границу, и началась бы война. Она была неизбежна, и слава Богу, что Владимир Владимирович ударил первым».

Начальник штаба казачьего штурмового батальона «Таврида» Вячеслав Такмаков предложил всех, кто в России не поддерживает спецоперацию, по примеру новых регионов высылать на соседнюю территорию.

«В августе этого года я ещё сам был свидетелем того, как на нашем крайнем блокпосту выводили граждан, зачитывали постановление, чемодан и до свидания, вон там блокпост Украины. Я думаю, что штрафы за осквернение, за дискредитацию – это мало. Сколько десятков лет нам говорили, ах вы, русские? Рашка, чемодан, вокзал, Россия. Господа, я думаю, что если вы топите за ту сторону вперёд, на Украину, поддерживать ее и воевать против нас», – считает Такмаков.