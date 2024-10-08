Украина сняла лучшие подразделения и перебросила их на оккупацию Курщины, но захватить удалось лишь хутора и райцентр, в котором населения меньше, чем в освобожденных Россией только за последнее время городах.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил офицер ВСУ, медик Геннадий Друзенко, скандально известный приказом своим подчиненным кастрировать российских солдат, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Последнее, что сработало, – это было начало Курской операции. Сегодня понятно, что какие бы там задумки гениальные не были, она не сработала. Она отвлекла часть наиболее боевых бригад для того, чтобы держать полторы тысячи километров российской территории, на которой аж большой районный центр Суджа, где жили когда-то восемь тысяч населения, и еще сто хуторов и сел. Зачем они нам – огромный для меня вопрос, я его задавал публично, пытался говорить с кем-то из Офиса. Единственное, что я услышал, что теперь Россия не должна остановиться по линии фронта, потому что линия фронта проходит по «исконным российским землям». Но впечатление такое, что Россия и останавливаться-то не собирается. То есть, пока у них все хорошо, восьмитысячную Суджу они обменяли на Гродовку, Новогродовку где 14 тысяч жили, в Новогродовке, Угледар, который мы держали с 14-го года», – заявил Друзенко.