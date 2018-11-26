Лавров: Украина первой нарушила Будапештский меморандум, к которому апеллирует

26.11.2018, Москва, Галина Шершнева

Украина не может апеллировать к Будапештскому меморандуму, поскольку сама его нарушила.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«В Будапештском меморандуме нет обязательств стран, которые его подписали, молча наблюдать а то и поддерживать антиконституционные вооруженные государственные перевороты. Принципы ОБСЕ, под которыми подписалась и Украина, категорически запрещают смену власти таким образом, как в феврале 2014 года», – сказал Лавров.

Так он прокомментировал призыв Петра Порошенко к странам-подписантам Будапештского меморандума защитить Украину от «российской агрессии».

«Людям, которые пришли к власти с грубейшим нарушением одного из принципов Будапештского меморандума, следовало бы помнить об этом и не пытаться сваливать с больной головы на здоровую. Надо вести себя поадекватнее. А то уже и западным спонсорам Киева бывает неудобно за то, в какие идеи облекают свои интересы украинские руководители», – сказал Лавров.