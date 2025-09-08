Лавров: Замирение Азербайджана и Армении похоже на красивый пиар в исполнении Трампа

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия приветствует усилия президента США Дональда Трампа по подписанию мирного договора между Азербайджаном и Арменией, но опасается, что пока речь идет только о пиаре.

Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил сегодня на встрече со студентами МГИМО, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Надо посмотреть, как оно будет работать. Потому что все восторженные отзывы, которые прозвучали в первые несколько дней после встречи в Вашингтоне, как-то потом сменились скептическими оценками, когда документ был опубликован. Как выясняется, там далеко не все согласовано. Есть такой жанр во внешней политике, когда нужно что-то яркое сделать, обыграть это красиво в медийном пространстве. Я считаю, что имеет право на существование такой метод в определенных ситуациях, но если за ним ничего не последует, это останется такой вспышкой. Я мы заинтересованы в том, чтобы был заключен реальный мирный договор», – сказал Лавров.

Он напомнил, что мирное соглашение, которое сейчас рассматривается, выросло из документов, которые продвигала Россия после второй карабахской войны и сыграла тогда решающую роль.