Лидер «Ногу свело» призывает вырвать ноги всем артистам, кто не уехал из России

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Сбежавший из России лидер рок-группы «Ногу свело» Максим Покровский считает русскую политическую эмиграцию непрофессиональной.

Об этом он заявил в интервью «Радио Свобода», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для того, чтобы произошел качественный сдвиг – нужно, что бы профессиональной работе официальных властей и всего аппарата российского государства противостояла профессиональная деятельность со стороны оппозиции. Прежде всего, тех людей, чьей работой является политика. На мой взгляд, эти люди проедают свои деньги и не делают свою работу. Они между собой абсолютно разосраны и с каждой новой склокой демонстрируют непрофессионализм и неспособность противопоставить профессиональной деятельности государственного аппарата свою оппозиционную деятельность», – злился Покровский.

Больше всего его возмущает перспектива того, что «после смены власти» нынешние лидеры оппозиции не станут дискриминировать тех артистов, которые, в отличие от него, не уехали из России. Покровский считает, что уехать должны все.

«Я знаю, как русскоговорящие юристы американские помогают многим здесь. Гринкарты штампуются, ребята. Понятно, что это не так легко. Их не раздают всем подряд. Нет, ее надо заработать, но ее можно заработать, и многие порядочные это делают. Те, которые не стали сидеть на двух стульях, это получили», – трепался нацпредатель.