Лишь бы против Путина: Запад позволил Зеленскому свободно упиваться диктатурой – укро-эксперт

На Западе опасаются, что если начнут критиковать Владимира Зеленского, то тем самым создадут себе электоральные проблемы и заодно помогут России.

Об этом в эфире украинской журналистки Ланы Шевчук заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент ПолитНавигатора».

Ведущая поинтересовалась, почему Запад закрывает глаза на то, что на Украине нет демократии и свободы слова.

«Это все всё прекрасно знают, поскольку в посольствах сидят аналитики, которые мониторят и политическую ситуацию, и информационное пространство, и время от времени они же в свои ведомства и спецслужбы посылают доклады о текущей ситуации», – сказал Золотарев.

По его словам, на Западе лишь делают вид, что на Украине все благополучно в этом отношении.