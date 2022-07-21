Лукашенко: Если бы я ушел – в Белоруссии стало бы хуже, чем сейчас на Украине

Президент Белоруссии все свои решения принимает в интересах народа.

Об этом Александр Лукашенко заявил в интервью агентству «Франс-пресс», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я это обосновываю тем, чтобы завтра людям было лучше. А не то, что мне хочется диктовать, и я тут с ума сошел, сидя в центре Европы в относительно небольшой стране, начинаю чего-то диктовать и душить собственный народ – и он поддерживает меня до сих пор. Это дикость полная. Я не такой дикарь, как вы думаете», – сказал Лукашенко.

Он ушел от ответа на вопрос, когда покинет свой пост.

«Это будет решение моего народа. Я, может быть, давно бы отошел от власти, если бы определенная ситуация была в стране и за ее пределами. А вот многие с 2020 года, которые, как вы говорите, вышли на улицы, сегодня очухались, поняли, что могло быть, и говорят: мы же неправильно поступили. А если бы не было, что бы было? Так люди говорят. Поверьте, я знаю настроение людей. Если бы я в 2020 году все бросил и ушел, сегодня страна была бы другая. И политика была бы другая. Сегодня бы в Белоруссии было бы хуже, чем в Украине. Извините за нескромность», – сказал Лукашенко.