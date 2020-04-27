Лукашенко грозит коронамайдан

27.04.2020, Москва, Елена Острякова

Рост заражений коронавирусом и падение экономики могут способствовать маргинальной белорусской оппозиции собрать вполне приличный майдан.

Об этом в эфире украинского youtube-канала «Капитал» заявил близкий к белорусскому президенту политолог Алексей Дзермант, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Интрига с выборами еще может быть. Если в обществе все-таки будет нагнетание, ну или если эпидемия все-таки не завершится и будут последствия, или с экономикой проседание будет, вопрос – выведет ли оппозиция протесты на улицу. Потому что это они практикуют часто, и выборы для них как раз время для мобилизации своих сторонников не на голосование, а на протест на улицу. Не факт, что это увенчается успехом и будет много людей, но это зависит от внешней конфигурации», – сказал Дзермант.

При этом он считает, что новый посол США в Белоруссии Джулия Фишер, хотя и имеет за плечами опыт работы в Грузии и на Украине, не станет патронировать минский майдан.

«Американский посол – это основной западный посол. Понятно, что прислали сильную фигуру. Что она здесь будет делать? Если рассуждать по привычной траектории: попытка организовать цветную революцию, собрать под своим крылом всю оппозицию и сделать из них некий боевой отряд, – все это мы проходили не раз. Все эти попытки оканчивались неудачей, в том числе, изгнанием американского посла. Я сомневаюсь, что администрация Трампа настроена продолжать это. Скорее всего, игра будет более тонкой. Они попытаются нащупать, кто здесь реальный игрок, и это явно не существующая оппозиция никчемная», – отметил эксперт.

Он прогнозирует, США будут пытаться «реально вклиниться в отношения с Россией» в сфере торговли энергоносителями и «притянуть» Белоруссию к энергетическим проектам, завязанным на Америку.

Дзермант утверждает, что не соответствует действительности представление российских СМИ, будто министр иностранных дел Владимир Макей является агентом Запада в белорусском руководстве.

«Макей – это фигура, которая выполняет поручения президента. Если ему поручено наладить и нормализовать отношения с Западом, он этим преимущественно и занимается», – сказал политолог.