Лукашенко хочет стоять плечом к плечу с Зленским в вышиванках

11.06.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко послал в подарок своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому и его жене белорусские вышиванки. Подарок приурочен ко дню белорусской вышиванки.

Об этом сообщает телеграм-канал Лукашенко «Пул Первого», передает корреспондент «ПлитНавигатора».

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«Ответочка Зеленскому: белорусские вышиванки отправляются в Киев. Кстати, в прилагающемся письме от нашего Первого так и говорится: исторически мы стояли плечом к плечу, защищали права на самостоятельное и свободное развитие», – написал канал.

Он напоминает, что ранее Лукашенко передавал изделия из белорусского льна Дональду и Меланье Трампам.

«Впрочем, где штаты, а где славянское единство», – пишет «Пул Первого».

При этом о посылках другим лидерам славянских народов не сообщается.