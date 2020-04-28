Лукашенко натравил подручное ТВ на российских телеграмеров

28.04.2020, Москва, Елена Острякова

Пропаганда Лукашенко выпустила в свет передачу со сложным названием – «Вирус в голове: чем опасен Telegram/скупка каналов/ накрутки/ фейки/ цена инсайда».

Программа вышла на телеканале «Беларусь-1», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Квинтэссенция довольно нудного 20-минутного выпуска (ведущий и эксперт рассказывают, какие мессенджеры существуют в мире, что такое каналы, и как их используют в пиаре) сводится к нескольким минутам разоблачения каналов, агитирующих за интеграцию с Россией.

«На белорусском направлении работает семья телеграм-каналов, аффилированных с известным, как они себя называют, информационным агентством (возьмем в кавычки). Называть их специально не будем, дабы капитализацию не повышать, употребив условно близкие понятия-синонимы: «Хлопок», «Западное откровение», «Тронный корнеплод». Считается, что эти каналы ведет пул авторов, имеющих белорусские корни эмигрантов, обиженных на власть белорусов. Не будем называть фамилии – Гугл вам способен помочь. Так вот, эта семья активно продвигает не пользующуюся популярностью среди населения идею вхождения Белоруссии в состав России. Этот вопрос снят с повестки и авторы остались не у дел», – рассуждает ведущий Сергей Гусаченко.

Поскольку «ПолитНавигатор» выступает за укрепление Союза России и Белоруссии, мы с удовольствием приведем «запретные» для лукашенковских пропагандистов названия: «Трикотаж», «Восточное притворство», «Бульба престолов». И вообще непонятно: если белорусы действительно против интеграции, то зачем от них скрывать источники пропаганды чуждых идей. Глянут – плюнут – не подпишутся.

Справедливости ради отметим: прежде чем разоблачить пророссийские каналы Гусаченко обрушился с критикой на патриарха российского политического «Телеграма» – канал «Незыгарь». Мол, все его инсайды – это пересказ утренних российских газет. Белорусский телеведущий простодушно пояснил причину своего недовольства – в январе «Незыгарь» опубликовал информацию о том, что белорусские нефтеперерабатывающие заводы собираются продать Китаю.

И только в самом конце Гусаченко вспомнил о польском канале «Нехта» (это название ведущий тоже исковеркал), критикующем белорусские власти в духе прозападной националистической оппозиции. На самом деле, такого рода каналы тоже объединены в «семью» и имеют в разы большую аудиторию, чем пророссийская белорусская «телега».

Однако их Гусаченко покритиковал вскользь. Возможно потому, что, как уверены некоторые аналитики, прозападная оппозиция в целом и ее телеграм-каналы в частности тесно сотрудничают с администрацией президента Лукашенко.

Недавний пример такого сотрудничества – история как бы с подкупом прозападного канала «Беларусь головного мозга», который опубликовал свою переписку якобы с российским заказчиком. Один аноним предлагает другому анониму разместить на платной основе тексты с критикой президента Лукашенко. Прозападный канал возмущенно отклоняет щедрое предложение российского пиарщика.

Удивительно, но эта сомнительная с точки зрения доказуемости история стала темой передачи все того же Гусаченко и гармонично влилась в набирающий силу поток антироссийской пропаганды на белорусском государственном ТВ. Оппозиционные СМИ, в том числе анонимные, в нелегком деле критики России – хорошее подспорье.

Такое выстраивание приоритетов на главном телеканале Белоруссии отражает взгляды главного телезрителя страны – президента Лукашенко. В последнее время он неоднократно выступал с критикой телеграм-каналов. Дошло даже до угроз физической расправы над их анонимными авторами.

«Вышли вы на какой-то из гадких каналов, которые в Москве попрятались и оттуда “плявузгают” в сторону Беларуси, – за что они отвечают? Ни за что. Думают, мы же их не достанем. Если надо – достанем», – угрожал Лукашенко.

Доставать тех, кто “плявузгует” из Польши, «Батька» не решается, видимо понимая, что это не просто смелые публицисты, а часть мощной и хорошо вооруженной машины западной «мягкой силы». Тут можно и «ответку» схлопотать.

Что касается российских и пророссийских телеграмеров, то они решили защищаться, опубликовав ответное коллективное обращение к Лукашенко.

«Солидарность – великая сила! А кое-кому рекомендуем: не буди лихо, пока оно тихо», – говорится в обращении, под которым подписались 33 анонимных телеграм-канала.

Как заметил телеграм-канал “БелоРусский” диалог, телевизионщики так спешили выпустить в эфир материал против ненавистных президенту российских телеграмщиков, что наделали грамматических ошибок в титрах.